Ninsori în București. La cât ajunge stratul de zăpadă și cum arată prognoza meteo pentru luni

București se află sub avertizare meteo „ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, precum și ninsori și strat de zăpadă” până pe 13 ianuarie, anunță ANM în prognoza specială pentru București. Duminică, în București, au fost ninsori puternice, iar zăpada s-a depus într-un strat de aproape zece centrimetri. În prognoza meteo pentru luni, 12 ianuarie, meteorologii anunță că va fi ger, însă nu vor mai fi și ninsori.

Străzle din București au fost acoperite, duminică, de un strat de zăpadă consistent. Meteorologii anunțau că până pe 12 ianuarie, la ora 8.00, „grosimea totală a stratului de zăpadă va fi în general de 12-15 cm”.

Iar vremea a atras o mulțime de curioși în parcuri, care au vrut să se bucure de zăpadă: s-au dat cu săniile pe pantele din parcuri.

După ninsori, gerul pune stăpânire pe București. De luni, 12 ianuarie, „vremea se va menține deosebit de rece, geroasă noaptea”, anunță meteorologii.

Meteorologii au anunțat un strat de zăpadă de până la 15 cm.

„Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -13…-9 grade”, scrie în prognoza meteo pentru București, valabilă până pe 12 ianuarie, ora 10.00.

În prognoza meteo, meteorologii amintesc și că până marți, „municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă”.

O alertă meteo este în vigoare pentru această dată și pentru aproape toată țara.