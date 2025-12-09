Zeci de răniți după un cutremur cu magnitudinea de 7,5 care a lovit nordul Japoniei

un cutremur cu magnitudinea de 7,5 care a lovit nordul Japoniei. Credit line: Hidenori NAGAI / AP / Profimedia

Cel puțin 30 de persoane au fost rănite luni noaptea, după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit nord-estul Japoniei, forțând mii de oameni să-și evacueze locuințele.

Cutremurul s-a produs la ora 23:15 (14:15 GMT) la o adâncime de 50 km, la aproximativ 80 km în largul coastei regiunii Aomori, a anunțat Agenția Meteorologică Japoneză. Acesta a declanșat avertizări de tsunami, care au fost acum ridicate, în timp ce s-au înregistrat valuri de 70 cm, potrivit BBC.

Unele servicii feroviare au fost suspendate, iar mii de locuințe au rămas fără curent electric.

Centru de evacuare pentru locuitorii afectati de cutremur. Credit line: Shunpei TABEI / AP / Profimedia

Autoritățile au avertizat, de asemenea, că un cutremur mai puternic ar putea avea loc în următoarele zile – îndemnând publicul să rămână în alertă maximă timp de cel puțin o săptămână, potrivit presei locale.

Adresându-se cetățenilor afectați de cutremur, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat: „Reconfirmați-vă pregătirea zilnică pentru cutremur, cum ar fi asigurarea că păstrați mobila în siguranță și pregătiți-vă să evacuați imediat dacă simțiți că începe un alt cutremur”.

Potrivit agenției de știri Reuters, au fost emise ordine de evacuare pentru aproximativ 90.000 de locuitori.

Guvernul prefecturii Aomori a declarat că aproximativ 2.700 de locuințe au rămas fără curent electric. Căile Ferate din Japonia de Est au suspendat, de asemenea, unele servicii de-a lungul coastei de nord-est.

Guvernul japonez a înființat un birou de intervenție în cadrul centrului de gestionare a crizelor al prim-ministrului și a convocat o echipă de urgență, a declarat secretarul-șef al cabinetului, Minoru Kihara.

„Depunem toate eforturile pentru a evalua pagubele și a implementa măsuri de intervenție în caz de dezastru, inclusiv operațiuni de salvare și ajutorare”, a adăugat el.

În urma cutremurelor, compania japoneză de electricitate Tohoku Electric Power a declarat că nu au fost raportate nereguli la centralele sale nucleare Higashidori și Onagawa în urma cutremurului, a precizat Tohoku Electric Power.

Nici la amplasamentul centralei nucleare de la Fukushima, care a fost dezafectată, nu au fost detectate, au declarat autoritățile japoneze pentru Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Fukushima a fost avariată de un cutremur cu magnitudinea de 9,0 pe scara Richter, care a lovit coasta de est a țării pe 11 martie 2011.

Cutremurul, cel mai puternic înregistrat vreodată în Japonia, a declanșat un tsunami care a cuprins insula principală Honshu, ucigând peste 18.000 de oameni și ștergând orașe întregi de pe hartă.

Japonia este una dintre țările cele mai predispuse la cutremure din lume.

Se află pe Cercul de Foc și, prin urmare, are loc aproximativ 1.500 de cutremure pe an.

La începutul acestui an, comisia de investigare a cutremurelor din Japonia a declarat că există o probabilitate de 60-90% ca un megacutremur să aibă loc în depresiunea Nankai în următorii 30 de ani, scenariile cele mai pesimiste sugerând că ar provoca pagube de ordinul trilioanelor și ar putea ucide sute de mii de oameni.

Cutremurele de-a lungul depresiunii Nankai – o zonă cu activitate seismică ce se întinde de-a lungul coastei Pacificului din Japonia – au fost deja responsabile pentru mii de morți.