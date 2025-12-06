Accident straniu în București. Un șofer care a intrat într-un copac a lovit apoi și ambulanțele venite să-l ajute

Şoferul unei maşini care circula pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului şi a lovit un copac de pe marginea celuilalt sens de deplasare. Când la locul accidentului au venit două ambulanțe, șoferul a accelerat și a lovit ambulanțele, informează News.ro.

Brigada Rutieră a Capitalei a informat că sâmbătă, în jurul orei 14:20, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 26 de ani, care se deplasa pe strada Anghel Alexandru, dinspre strada Zeţarilor către strada Luică, în dreptul unui imobil, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe sensul opus de circulaţie şi a lovit un copac.

La faţa locului s-au deplasat două ambulanţe SMURD şi deoarece conducătorul auto nu comunica cu echipajele de prim ajutor, acestea au spart geamul pasagerului din dreapta faţă, după care bărbatul, din cauze ce vor fi stabilite în urma verificărilor, ar fi accelerat şi a avariat uşor cele două ambulanţe SMURD aflate la faţa locului.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv negativ, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, bărbatul nu a dorit să i se acorde îngrijiri medicale, fiind condus la sediul Biroului Accidente Uşoare, pentru întocmirea documentelor de constatare şi luarea măsurilor necesare.

De asemenea, şoferii ambulanţelor SMURD au fost îndrumaţi la Biroul Accidente Uşoare pentru a fi soluţionată cauza.