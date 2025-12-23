ANAF a început executarea silită a Gabriel Resources pentru a recupera 46 milioane de lei

Gabriel Resources are de achitat statului român suma de 46.779.769 de lei (peste 9 milioane de euro). Datoria reprezintă cheltuielile efectuale de statul român în arbitrajul internațional deschis de Gabriel Resources după ce România a blocat exploatarea aurului de la Roșia Montană, în județul Alba.

Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) a anunțat, marți, că a demarat acțiunile de recuperare acestor creanțe bugetare de la Gabriel Resources Limited.

Sunt executate silit acțiunile

În vederea recuperãrii acestor creanțe au fost demarate mãsurile de executare silitã a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montanã Gold Corporation SA.

Pentru menținerea valorii acțiunilor deținute și pentru conservarea patrimoniului SC Roșia Montanã Gold Corporation SA, ANAF va manifesta un rol activ, se arată în comunicatul transmis marți. În acest sens, în situația în care vor fi identificate transferuri de bunuri, se va proceda la verificarea oportunitãții și legalitãții acestor tranzacții.

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză definitiv, în luna noiembrie, statului român, în procesul cu Gabriel Resources. Punerea sub sechestru a acțiunilor Gabriel Resources a fost decisă de ANAF, dar ea a fost contestată de compania canadiană.

Decizia dată de Secția Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme dă câștig de cauză definitiv statului român. În urma acestei decizii, prin măsura sechestrului asigurator, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 de lei (n.r. peste 9 milioane de euro) în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului.

Despăgubiri după victoria în procesul privind Roșia Montană

Pe 8 martie 2024, România a câștigat în arbitrajul internațional privind Roșia Montană în care Gabriel Resources cerea despăgubiri de aproximativ 6,7 miliarde de dolari. În plus, Centrul Internaţional de Reglementare a Disputelor privind Investiţiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) a acordat României despăgubiri pentru cheltuielile din timpul procesului. Pentru plata acestor despăgubiri, Curtea Supremă a dispus acum sechestru.

Conform documentului prin care s-a comunicat hotărârea, decizia a fost luată cu majoritate și stabilește inclusiv o serie de daune pe care compania Gabriel Resources va trebui să le plătească României, sume de bani care țin de cheltuielile de judecată. În total este vorba de circa 1,1 milioane de euro, 30,3 milioane de lei și 0,928 milioane de dolari.

Totodată, conform deciziei, Gabriel Resources trebuie să mai plătească circa 1,4 milioane de dolari pentru costurile procesului de arbitraj.

În decembrie 2013, sub presiunea publică, proiectul privind Legea minelor a picat în Parlament, iar proiectul exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană a fost oprit. Gabriel Resources a dat în judecată România pentru a cere despăgubiri, dar a pierdut procesul.