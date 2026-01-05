AUR anunță că va contesta în instanță majorarea impozitelor pentru proprietăți și mașini

AUR acuză Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan că a introdus „o nouă formă de inginerie juridică fiscală”, prin care românii sunt împovărați „ilegal și disproporționat” cu taxe mai mari pe proprietăți și pe automobile.

Într-un comunicat de presă transmis luni, partidul condus de George Simion susține că noile măsuri ridică „grave probleme de constituționalitate, de drept european și de respectare a principiilor fundamentale ale fiscalității”.

Potrivit AUR, în cazul taxelor locale pe automobile, majorările nu sunt doar directe, ci includ și o componentă suplimentară prezentată drept „sancțiune pentru poluare”.

Această taxă s-ar aplica indiferent dacă autovehiculul este utilizat sau nu, inclusiv atunci când mașina rămâne parcată în garaj. Reprezentanții partidului afirmă că situația ar echivala cu o dublă impunere pentru același fapt generator, poluarea, ceea ce ar fi inadmisibil din punct de vedere juridic.

De asemenea, AUR susține că această componentă are natura unei sancțiuni, iar sancționarea dublă sau multiplă pentru aceeași faptă este interzisă atât în dreptul fiscal, cât și în cel penal.

AUR: Sancționare triplă pentru aceeași presupusă faptă: poluarea

În plus, aplicarea unei „sancțiuni pentru poluare” în lipsa unei utilizări efective a autovehiculului ar încălca principiile proporționalității și predictibilității legii, așa cum sunt consacrate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În acest context, AUR a invocat articolele 20 și 148 din Constituție, susținând că o astfel de normă ar trebui înlăturată de la aplicare.

„Reamintim un fapt esențial: românii plătesc deja pentru poluare prin acciza inclusă în prețul carburantului. Dintr-un preț mediu de aproximativ 7,5 lei pe litru, nu mai puțin de 3 lei reprezintă acciza, iar împreună cu TVA, peste jumătate din prețul carburantului ajunge la stat. În plus, pentru autoturismele mai vechi, la momentul achiziției a fost achitată și taxa de poluare, declarată ulterior ilegală de CJUE. Avem, astfel, un caz aproape unic în Uniunea Europeană de sancționare triplă pentru aceeași presupusă faptă: poluarea”, se precizează în comunicatul AUR.

Criticile formațiunii conduse de George Simion vizează și taxele locale pe proprietățile imobiliare, care, potrivit AUR, au fost majorate semnificativ de la 1 ianuarie.

Deciziile locale, atacate în instanță, susține AUR

Pentru locuințele personale, creșterile ar ajunge până la 80%, existând cazuri în care taxele s-au dublat sau chiar triplat, iar în cazul IMM-urilor, majorările ar fi de până la zece ori mai mari. Partidul consideră că aceste măsuri reprezintă „un atac direct asupra mediului economic” și creează riscul unor falimente în lanț.

Situația ar fi agravată, potrivit AUR, de transferul colectării taxelor locale către ANAF, începând cu 1 ianuarie 2026. AUR susține că, din declarațiile unor primari, rezultă că autoritățile locale nu mai controlează efectiv colectarea acestor venituri, statul central fiind cel care decide momentul și condițiile virării sumelor.

Partidul afirmă că această practică afectează autonomia locală garantată de Constituție și contravine legislației în vigoare privind finanțele publice locale.

AUR precizează că aleșii săi locali vor ataca în instanță hotărârile consiliilor locale prin care au fost majorate taxele pe proprietate și pe automobile, invocând motive de nelegalitate și neconstituționalitate. Totodată, partidul declară că susține demersurile juridice colective ale cetățenilor și antreprenorilor afectați.

Ce taxe noi au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Luni, 5 ianuarie, este prima zi în care românii își pot plăti taxele și impozitele și la sediile ANAF din țară. Ele sunt unele majorate, atât pentru populație, cât și pentru firme.

Luni dimineață, site-ul de plată a taxelor și impozitelor Ghișeul.ro, gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), este indisponibil pentru unii utilizatori.

Acest lucru se întâmplă din cauza bazelor de date cu tarifele de plată, neactualizate de primării, spune, pentru publicul HotNews, președintele ADR, Dragoș Vlad.

Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, care prevede majorarea taxelor, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru locuințe sau terenuri.

Impozitul pentru mașini va crește și el și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, care erau exceptate până acum.

Citește și Ce taxe noi intră în vigoare din 1 ianuarie 2026. Principalele zece modificări fiscale aduse de pachetul 2 al Guvernului Bolojan

În plus, dacă până acum, mașinile erau impozitate în funcție de capacitatea cilindrică, de la început de 2026 va conta și norma de poluare, fiind invocat principiul „poluatorul plătește”. Sunt prevăzute șase grupe de cilindre, iar calculul impozitului se face prin înmulțirea unei sume fixe aferente grupei cu o unitate standard luată ca fiind 200 cmc. Această sumă fixă variază și în funcție de norma de poluare.

Consiliile locale pot stabili niveluri diferite față de baza națională, așa că valorile impozitului pot să difere de la județ la județ.