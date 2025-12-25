Avertismentul unui medic, după primul deces de gripă din acest sezon. „Avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”

Numărul cazurilor de gripă în București a crescut în această perioadă, ajungând la aproximativ 80 de persoane care se prezintă într-o zi la camera de gardă, a declarat Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, pentru News.ro. „Din păcate, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-o măsură satisfăcătoare”, a spus medicul.

Managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş spune că, spre deosebire de lunile obișnuite, acum, la camera de gardă au venit tot mai multe persoane care suferă de infecții respiratorii.

„În momentul de faţă s-au dublat prezentările faţă de o lună obişnuită, avem în jur de 200 în 24 de ore, mă refer la copii şi la adulţi, jumătate din ele sunt infecţii respiratorii acute, iar gripa ocupă practic de departe locul principal. Am ajuns în punctul în care avem 70-80 de pacienţi cu gripă în fiecare zi, poate chiar şi mai mult”, a declarat medicul.

„Este varianta de gripă circulantă prin Anglia, Italia, Spania”

El a spus că numărul celor care trebuie să fie internați este de asemenea ridicat: „Mai ales la copii, unde trebuie să ai o monitorizare, nu înseamnă neapărat că au forme severe. Iar la adulţi, din păcate, fie că sunt cu vârstă avansată, fie că au boi cronice, sunt de asemenea complicaţii, chiar forme severe, e adevărat mai rar se întâmplă să ajungă şi în ATI cazurile critice”, a explicat medicul pentru News.ro.

Managerul de la Matei Balș a mai spus și că este vorba despre gripă A, varianta K, „cea despre care am auzit în ultimele săptămâni, ca variantă circulantă în Europa, prin Anglia, Italia, Spania. Era evident că acea variantă nu are nevoie de paşaport ca să treacă graniţa şi ajunge şi în România”.

El a subliniat că această variantă nu are neapărat caracteristici specifice, însă contagiozitatea este crescută

„Din păcate, populaţia României nu este protejată prin vaccinare într-o măsură satisfăcătoare, cum ne-am fi dorit, în aşa fel încât să ajungem la un procent de 75% dintre cei care au factori de risc. OMS recomandă ca la persoanele care au factor de risc prin vârstă şi boli cronice, să ai o protecţie de minimum 75%, lucru care e departe să se întâmple în acest moment în România”, a spus Marinescu.

Atenționări venite și dinspre ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății (MS) a anunțat miercuri pe 24 decembrie că, în această perioadă, se înregistrează „o intensitate crescută a activității gripale”, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.

În acest context, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă, într-un comunicat de presă publicat miercuri, 24 decembrie, respectarea unor măsuri:

Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.

Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.

Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.

Menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.

Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.

Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.

Primul deces provocat de gripă în acest sezon

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunţat, tot miercuri că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni. De altfel, numărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15-21 decembrie a fost 11.174, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă.

Instituția mai anunță că a fost comunicat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon, o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj, având condiţii medicale pre-existente, dar neînregistrată în RENV ca fiind vaccinată anti-gripal, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3.

De asemenea, au fost înregistrate 62 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 11 mai multe faţă de săptămâna precedentă şi cu 20 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent, şi 133 cazuri de gripă confirmată de laborator (60 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1 şi 68 cu virus gripal A nesubtipat).

„De la începutul sezonului au fost raportate: 294 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 59 cazuri cu virus gripal A nesubtipat , 119 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1, 3 cazuri cu virus gripal B”, menționează INSP.

Până la data de 21.12.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.252.642 de vaccinări antigripale (1.227.743 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.835 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.