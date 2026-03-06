Primele disensiuni în rândul conducerii Iranului: o dorință a lui Khamenei îi reține să-l numească pe fiul său ayatollah

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei (care a fost ucis în atacul lansat de SUA și Israel din 28 februarie) Foto: Profimedia

Mojtaba Khamenei întâmpină o piedică neașteptată în procesul de a deveni liderul suprem al Iranului aflat în război.

Gărzile Revoluționare, organizația derivată din armată și care a ajuns pumnul de fier represiv al regimului, insistă să se grăbească numirea lui Mojtaba Khamenei drept ayatollah. Procesul numirii este realizat de Adunarea Experților, o entitate religioasă restrânsă. La ea participă clerici de rang înalt.

A existat „o primă numire” a lui Mojtaba Khamenei, dar care s-a dovedit a fi doar o întâlnire preliminară. Cele care au spus că s-a ajuns la numirea fiului fostului ayatollah au fost cei din Garda Revoluționară. Media, inclusiv HotNews, a preluat informația, însă ea nu s-a dovedit corectă.

„Nu vrem să creem o dinastie”

În Adunarea Experților a apărut o problemă de ultimă oră, susține Iran International, publicație iraniană în exil.

„Nu vrem să creăm o dinastie”, au spus mai mulți clerici iranieni din Adunarea Experților, care s-a reunit în orașul Qom, unul dintre epicentrele credinței iraniene.

Ce au făcut opozanții

Unii dintre acești clerici au declarat pentru Iran International că un grup de oponenți a contactat miercuri pe președintele Adunării și membrii consiliului de conducere, avertizând că declararea lui Mojtaba Khamenei drept lider ar putea trezi îngrijorarea publicului cu privire la transformarea conducerii în ereditară și la asemănarea Republicii Islamice cu o monarhie.

Dorința lui Ali Khamenei: ca să nu fie succedat de fiul său

În plus, ei cer respectarea unei dorințe din timpul vieții a lui Ali Khamenei. Acesta a fost explicit în a nu-l promova pe fiul său ca lider.

„Ayatollah Ali Khamenei nu era mulțumit de ideea ca fiul său să vină la conducere fiului său și nu a permis niciodată ca această problemă să fie ridicată în timpul vieții sale”, a declarat un membru al Adunării președintelui și membrilor conducerii organismului în cadrul unor convorbiri telefonice, potrivit surselor citate de publicația iraniană de opoziție.

Garda Revoluționară presează

În acest context, Garda Revoluționară încearcă să grăbească anunțul oficial privind numirea lui Mojtaba Khamenei, pe fondul disensiunilor.

Comandanții Gărzii Revoluționare din diferite orașe au exercitat presiuni, prin întâlniri față în față și apeluri telefonice, asupra membrilor Adunării pentru a vota pentru Mojtaba Khamenei.

Garda susține că, având în vedere „condițiile speciale” ale țării și situația actuală de securitate, noul lider trebuie anunțat cât mai repede posibil și că orice întârziere poate agrava instabilitatea și adânci vidul decizional la vârful sistemului.

Opozanții încearcă însă să preîntâmpine numirea. Un membru al Adunarea Experților a susținut că Mojtaba Khamenei „nu are o poziție clericală și jurisprudențială stabilită și publică” și, din acest motiv, alegerea sa ca lider suprem al statului ar fi lipsită de legitimitate religioasă, au adăugat sursele.

Ce scrie presa oficială

Mass-media iraniană de stat a relatat că un consiliu al Gărzii Revoluționare aflat „la putere” a convocat a patra sesiune pentru a analiza ultimele evoluții ale războiului, „pentru a consolida forțele armate și pentru a aborda problema aprovizionării cu bunuri esențiale”.

Membrii au discutat, de asemenea, despre o nouă convocare a Adunării Experților în vederea selectării următorului lider suprem al Republicii Islamice.