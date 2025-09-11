Bach și breakdance, capodopere romantice și experiențe imersive inspirate de Klimt, azi la Festivalul Enescu

Joi, 11 septembrie 2025, Festivalul Internațional George Enescu propune trei evenimente majore, fiecare cu propria identitate artistică și fiecare construind, în felul său, punți între lumi aparent îndepărtate: trecut și prezent, muzică și dans, sunet și imagine.

Cine și-ar fi imaginat că muzica lui Johann Sebastian Bach ar putea fi coregrafiată în mișcări de break dance, hip-hop și street dance? Coregraful Kim Brandstrup și Orchestra of the Age of Enlightenment (fondată în 1986, specializată în interpretarea istorică a muzicii baroce și clasice) aduc la Ateneul Român, de la ora 17:00, spectacolul-concept „Breaking Bach” – o întâlnire spectaculoasă între arhitectura contrapunctică a muzicii și energia dansului urban.

Programul include pagini celebre din creația bachiană – Uvertura și Aria din Suita a III-a, Concertul pentru două viori, fragmente din suitele pentru violoncel și Concertul brandenburgic nr. 3 – interpretate de Margaret Faultless (regizor muzical și solistă), alături de Daniel Edgar (vioară), Andrew Skidmore (violoncel), Leo Duarte (oboi), Benjamin Sheen (clavecin/orgă) și ansamblul instrumental. Pe scenă, dansatori tineri – între care Nafisah Baba, Emmanuel Bruno, Justin Howell și Aurora Casatori – reinterpretează în pași de dans urban un repertoriu canonic, legând secole și culturi.

„Breaking Bach” nu este doar un experiment de fuziune artistică, ci o declarație despre libertatea de expresie, despre depășirea prejudecăților temporale și stilistice, și despre actualitatea eternă a lui Bach.

De la ora 20:00, la Sala Palatului, publicul are ocazia să întâlnească renumita orchestră Sächsische Staatskapelle Dresden, sub bagheta lui Daniele Gatti, cu pianistul Kirill Gerstein ca solist.

Programul se deschide cu Uvertura de concert pe teme în caracter popular românesc, op. 32 de George Enescu, o lucrare târzie, compusă în 1948, când autorul trăia în exil la Paris. Urmează Concertul pentru pian în la minor op. 54 de Robert Schumann, singurul concert pentru pian scris de compozitor, o lucrare plină de lirism și elan romantic, dedicată Clarei Schumann. În partea a doua, publicul va asculta Simfonia a VI-a „Pastorala” de Ludwig van Beethoven, una dintre cele mai iubite creații ale repertoriului simfonic universal, o evocare a armoniei dintre om și natură – de la liniștea câmpurilor și cântecul păsărilor până la furtuna ce tulbură pentru scurt timp peisajul idilic.

Tot de la ora 20:00, la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, pianista Alexandra Silocea, artistă Bösendorfer, invită publicul la un recital-spectacol impresionant: „Klimt Meets Bösendorfer – Ver Sacrum”. Pe un pian de colecție – modelul limitat Bösendorfer Ver Sacrum 214VC, inspirat de estetica Secesiunii vieneze și a lui Gustav Klimt –, muzica se împletește cu arta vizuală și literatura.

Programul include lucrări pentru pian de Janáček, Debussy, Liszt, Fazıl Say și Martin Romberg, dar și lieduri preferate de Klimt semnate de Schubert (Der Lindenbaum, Ständchen), interpretate de mezzosoprana Patricia Nolz. Actrița Laëtitia Eïdo va completa experiența prin recitarea unor poeme de James Joyce, A.E. Housman, Robert Frost și Kahlil Gibran. Într-un cadru imersiv, spectacolul devine o călătorie senzorială prin sunet, imagine și cuvânt, dedicată simbolismului primăverii.

Ziua de 11 septembrie la Festivalul Enescu este un exemplu al diversității și curajului artistic al acestei ediții. De la Bach în coregrafie de dans urban, la Enescu, Schumann și Beethoven interpretați de una dintre cele mai vechi orchestre din lume, și până la experiența multisenzorială ce aduce împreună pictura lui Klimt, muzica și poezia, publicul are ocazia să traverseze epoci și lumi diferite.

Este o zi în care granițele dintre genuri și forme de expresie dispar, iar ceea ce rămâne este dialogul viu dintre tradiție și inovație. Festivalul Internațional George Enescu demonstrează, o dată în plus, că arta este un limbaj universal, capabil să conecteze culturi, să surprindă și să emoționeze, oferind nu doar concerte, ci experiențe memorabile.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.

