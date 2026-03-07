De ce au fost amendați sute de șoferi care conduceau mașini cu volanul pe dreapta

Aproape 600 de șoferi care conduceau mașini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendați de polițiștii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficiențe tehnice la autovehicule sau depășirea vitezei legale.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel național, în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor în care au fost implicate autovehicule prevăzute cu postul de conducere pe partea dreaptă, aproximativ 84% s-au produs din cauza nerespectării normelor legale în vigoare de către conducătorii vehiculelor menționate anterior, transmite Agerpres.

Pe data de 19 februarie, polițiștii rutieri au desfășurat controale la nivel național, având în vedere dinamica accidentelor de circulație în care sunt implicate vehicule cu post de conducere pe partea dreaptă.

În cadrul acestei acțiuni au fost verificate 865 de autovehicule prevăzute cu postul de conducere pe partea dreaptă, dintre care 461 înmatriculate în România și 404 înmatriculate în alte state.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 595 de sancțiuni contravenționale, dintre care 567 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar 28 pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative.

Dintre acestea, 42 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru deficiențe tehnice constatate la autovehicule prevăzute cu post de conducere pe partea dreaptă.

Totodată, au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 5 pentru depășire neregulamentară.

În cadrul acțiunii, au fost reținute 21 de permise de conducere și 49 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 3 infracțiuni la regimul rutier și 3 infracțiuni de altă natură.

cSursă foto: Dreamstime.com