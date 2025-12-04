DOCUMENT Clipul de campanie al lui Cătălin Drulă în care apare Nicușor Dan este ilegal, a decis Biroul Electoral. Reacția candidatului USR

Colaj făcut din videoclipul postat de Vlad Voiculescu pe Facebook în data de 2 decembrie.

Biroul electoral de circumscripție din Bucureşti (BEM) a dispus joi eliminarea videoclipului de pe Facebook în care apar candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, președintele Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, deoarece este „un material cu conținut ilegal” din perspectiva legislației privind campaniile electorale și a prevederilor constituționale referitoare la rolul președintelui și incompatibilitățile funcției.

„O decizie pe care o vom ataca”, a transmis, scurt, Vlad Voiculescu într-o reacție pentru HotNews. „O vom contesta”, a precizat și Cătălin Drulă, contactat de asemenea de HotNews.

La ora publicării acestui articol, videoclipul nu a fost șters din mediul online, iar acest lucru nu se va întâmpla cel mai probabil până când decizia nu va rămâne definitivă, având în vedere anunțul celor din USR privind contestarea deciziei.

Pe 2 decembrie, Vlad Voiculescu, liderul USR București și consilier prezidențial onorific, a postat pe Facebook un videoclip în care discută cu președintele Nicușor Dan și Cătălin Drulă la recepția organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie la Palatul Cotroceni.

Prin decizia de joi, Biroul electoral a dispus eliminarea de către Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), din Irlanda, furnizorul serviciului de platformă online Facebook, atât a videoclipului inițial, cât și „a tuturor materialelor conexe acestuia”.

„Materialul prevăzut în anexa prezentei hotărâri este de natură şi este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot”, a stabilit Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale nr. 42 – Municipiul Bucureşti.

Forul a spus că din conținutul postării reiese că este vorba despre „un material publicitar politic”.

„Materialul publicitar politic care face obiectul analizei Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 42 – Municipiul Bucureşti reprezintă un video realizat într-un cadru oficial, specific Administraţiei Prezidențiale, în care apare Preşedintele României, iar mesajul prezentat are un caracter electoral, fiind destinat så influenţeze opţiunea de vot în favoarea candidatului/partidului susținut”, se mai arată în expunerea de motive a deciziei.

„Președintele României trebuie să fie echidistant”

Biroul electoral a spus că din Articolul 80 din Constituția României, care stabilește rolul președintelui, și Articolul 84, cel privind incompatibilitățile funcției, Biroul Electoral a spus că „rezultă faptul că Preşedintele României trebuie să fie independent politic, să nu facă parte din niciun partid şi să fie echidistant faţă de toate partidele politice și față de toți competitorii electorali”.

În decizie este menționat și articolul 14 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, care interzice „folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societătţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţiilor de credit la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în conditiile stabilite de legile electorale”.

„În concluzie, acest material reprezintă un material cu conţinut ilegal”, se mai arată în decizia Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale nr. 42 – Municipiul Bucureşti.

Explicațiile oferite de Nicușor Dan după apariția imaginilor

Întrebat miercuri de jurnaliști despre prezența sa în spotul electoral al USR, Nicușor Dan a spus că imaginile folosite în clipul de promovare a candidatului Cătălin Drulă au fost filmate pe spațiul public, la fel ca alte sute de materiale în care apare președintele și care circulă în mediul online.

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public”, a explicat președintele Nicușor Dan. „Este un material care a fost filmat într-un spațiu public și pe care au voie, așa cum toți, toți ceilalți oameni care au pus materiale de la acea recepție, au voie să-l folosească ca și toți ceilalți”, a adăugat el.

Nicușor Dan a mai fost întrebat și dacă la recepție l-a invitat doar pe Cătălin Drulă sau și alți candidați din alegerile pentru București. Președintele a spus că invitațiile au fost trimise către oficiali pe baza unor criterii obiective, iar Drulă a fost invitat pentru că e vicepreședinte al Camerei Deputaților.