Boeing a cerut derogare de la autoritățile americane ca să mai vândă încă 35 de avioane 777F

Compania Boeing a solicitat Administrației Federale a Aviației o derogare de la normele privind emisiile avioanelor, pentru a putea vinde încă 35 de aeronave cargo Boeing 777F, invocând cererea puternică din partea clienților și întârzierea certificării avionului de nouă generație, transmite Reuters.

Normele vor intra în vigoare în 2028. Boeing a spus că avionul de marfă 777-8 de nouă generație, care se preconizează că va respecta limitele de emisii, nu va fi gata până după această dată.

Boeing a subliniat că derogarea i-ar permite să satisfacă cererea așteptată de la clienți pentru avioane de marfă înainte de intrarea în serviciu a modelului 777-8F.

Compania a precizat că solicită ca aprobarea să fie dată până la 1 mai. Boeing a spus că se așteaptă să livreze primul 777-8F la aproximativ doi ani după prima livrare a modelului 777-9, care este prevăzută în prezent pentru 2027.

Sub președinția lui Joe Biden, FAA a emis în februarie 2024 reguli finale care adoptă standarde internaționale pentru reducerea poluării cu dioxid de carbon provenit de la majoritatea avioanelor mari care zboară în spațiul aerian al SUA. Regulile nu se aplică avioanelor aflate în serviciu înainte de această dată.

Boeing a subliniat că avioanele de marfă mari cu fuselaj larg sunt esențiale pentru exportul de mărfuri: „Din cele 600 de miliarde de dolari în mărfuri exportate prin transport aerian în 2024, peste 260 de miliarde de dolari au fost transportate cu avioane de marfă mari cu fuselaj larg”.

De asemenea, a afirmat că fiecare avion 777F exportat către un client străin contribuie cu 440 de milioane de dolari (valoarea de catalog) la o balanță comercială pozitivă, indicând că fără o scutire s-ar putea pierde peste 15 miliarde de dolari din valoarea exporturilor SUA.

Potrivit gigantului aeronautic 777F este cel mai eficient avion din punct de vedere al consumului de combustibil pentru piața globală de transport de marfă și singurul avion de marfă de mare capacitate în producție.

Anul trecut, Congresul a adoptat o lege care permite Boeing să continue să producă avionul de marfă 767 pentru încă cinci ani, până în 2033, în Statele Unite, scutindu-l de regulile de eficiență ale FAA care vor intra în vigoare în 2028.

Anul trecut, FAA a declarat că aeronavele civile sunt responsabile pentru 9% din emisiile transportului intern și 2% din totalul poluării cu carbon din SUA. Sub conducerea lui Biden, SUA au prezentat un plan de acțiune climatică care vizează atingerea emisiilor nete zero de gaze cu efect de seră din sectorul aviației americane până în 2050.