Bolojan anunță că va fi interzis cumulul pensiei speciale cu salariul la stat / Ce se întâmplă cu cei din Sănătate și Educație care cumulează veniturile

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că va exista un proiect de lege prin care să fie interzis cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică cele necontributive. El spune că această interdicție este unul dintre elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal.

Într-un interviu acordat Știrilor ProTV, premierul Ilie Bolojan a declarat că urmează să fie adoptat un proiect care să interzică cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor care sunt necontributive, adică acele pensii speciale.

El a explicat că această măsură reprezintă elementele reducerii cheltuielilor de personal, unul dintre obiectivele Guvernului Bolojan:

„Avem cel puțin 15.000 de posturi în care avem oameni care sunt practic la pensie, care s-au reangajat imediat după pensionare în sectorul public. În momentul în care există această interdicție, o bună parte din acești oameni care sunt angajați ar opta într-o variantă sau alta și foarte probabil ar renunța la funcția din sectorul public. Acele posturi devin vacante, nu mai pot fi ocupate. Și deci, o reducere a cheltuielilor de personal înseamnă și această metodă. Nu înseamnă tăieri de salarii. În această situație este oportun să adoptăm acest proiect respectând prevederile constituționale în așa fel încât să avem aceste efecte”, a declarat prim-ministrul.

În Educație și Sănătate nu se va interzice cumulul pensie-salariu

Bolojan spune că dacă tot trebuie să fie reduse cheltuielile de personal, ar fi mai echitabil, din punct de vedere social, să plece o persoană care cumulează pensia cu salariul și nu o persoană care nu are o altă sursă de venit.

El explică și că proiectul se referă la pensiile necontributive, deci nu afectează educația sau sănătatea:

„În educație sau în sănătate aceste cumuluri sunt situații excepționale care sunt date de anumite realități, de exemplu, un deficit de profesori de fizică pe care îl avem și atunci un profesor de fizică pensionar, dacă e imposibil să-l înlocuiești, mai bine să rămână în continuare în activitate dacă dorește sau deficit în anumite zone din țară de profesori sau de cadre medicale. S-ar putea să ai un spital mai mic unde nu există o atractivitate mare pentru medici și atunci dacă am un medic bun, el poate să rămână în continuare dacă nu are cine să-l înlocuiască, decât să se desființeze o secție de spital”, a explicat premierul.

„Această propunere se referă doar la pensiile care se bazează în principal pe necontributivitate”, a reiterat Ilie Bolojan.