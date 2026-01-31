Cod galben de ger în jumătate de țară până luni. Temperaturile scad până la -20 de grade / ANM anunță ce urmează

Meteorologii au emis sâmbătă dimineață alerte cod galben de ger, valabile în 22 de județe și municipiul București, până luni dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunță că vremea va fi deosebit de rece până pe ianuarie, când sunt așteptate ninsori și pe alocuri se va forma ghețuș.

Prima alertă cod galben emisă de ANM este valabilă până mâine seară, la ora 20.00, în cea mai mare parte a Moldovei. Aici, temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade.

Noaptea va fi ger astfel că temperaturile minime se vor încadra între -14 și -10 grade.

Județele aflate sub cod galben de ger între 31 ianuarie, ora 10:00 – 01 februarie, ora 20:00

De mâine, de la ora 20.00, alerta cod galben de ger se extinde în jumătate de țară.

Vizate sunt județe din Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei. Aici, vremea va fi geroasă, temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Județele aflate sub cod galben de ger între 01 februarie, ora 20:00 – 02 februarie, ora 10:00

Cum e vremea zilele următoare

În același timp, ANM a emis o informare meteo de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită, valabilă până pe 4 februarie.

Astfel, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade.

Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice și sudice cu viteze în general de 40…45 km/h, amplificând senzația de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineață în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.