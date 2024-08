Cate Blanchett susține că nu a primit niciun ban pentru rolul din filmele „The Lord of the Rings”

Actriţa australiană Cate Blanchett a dezvăluit că a primit „sandvişuri gratuite”, dar nu și prea mulți bani pentru rolul reginei elfilor Galadriel din filmele „The Lord of the Rings” (Stăpânul inelelor), relatează joi agenția DPA, citată de Agerpres.

Cate Blanchett, câştigătoare a două premii Oscar pentru rolurile din The Aviator și Blue Jasmin, a fost întrebată în timpul talk show-ului „Watch What Happens Live!” ce film i-a adus cel mai mare onorariu.

Atunci când Andy Cohen, prezentatorul emisiunii TV, a încercat să ghicească şi a sugerat The Lord Of The Rings, actriţa australiană, surprinsă de acea sugestie, a răspuns:



„Glumeşti? Nu, nimeni nu a fost plătit cu nimic pentru a juca în acel film”.

Când Andy Cohen a întrebat-o dacă a primit „o parte din rezultatele finale”, adică un procent din încasările obţinute de filme, Blanchett a spus: „Nu! Asta se întâmpla cu mult timp înainte de toate aceste practici, deci nimic”.

„Am vrut să lucrez cu tipul care a făcut [filmul] Braindead (n.r. regizorul Peter Jackson). Adică, practic am primit sandvişuri gratuite şi mi-am păstrat urechile, ceea ce înseamnă totuşi ceva, m-au hrănit. Nu, nimeni nu a fost plătit cu nimic”, a adăugat actrița în vârstă de 55 de ani.

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il — Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) August 8, 2024

Filmele „Lord of the Rings” au avut încasări uriașe

Lansate în ani consecutivi între 2001 și 2003, cele 3 filme Lord of the Rings au fost filmate toate în același timp, o practică destul de neobișnuită la momentul respectiv, chiar dacă între timp a devenit ceva mai comună. Două exemple recente în acest sens sunt filmele Avatar: The Way of Water și viitorul Avatar 3, precum și cele două lungmetraje Rebel Moon, filmate concomitent de James Cameron, respectiv Zack Snyder.

Cele 3 filme The Lord of the Rings au fost filmate între octombrie 1999 și decembrie 2000 cu un buget total care s-a ridicat la 289 de milioane de dolari. Ajustată pentru a ține cont de inflație, suma ar fi de 530 de milioane de dolari în 2024.

În ceea ce privește încasările, cele 3 filme au obținut împreună aproape 3 miliarde de dolari, o sumă și mai impresionantă când se ține cont de inflația din ultimele două decenii.

Filmul care a încheiat trilogia, The Return of the King, a devenit după premiera sa în 2003 doar al doilea film din istoria cinematografiei care a depășit încasări mondiale de peste 1,1 miliarde de dolari.

Primul a fost Titanic al lui James Cameron, cu 6 ani înainte.

Ce onorarii ar fi avut actorii din lungmetrajele „Stăpânul inelelor”

Deși contractele dintre actori și New Line Cinema, studioul care a produs filmele Lord of the Rings, au fost confidențiale, unele dintre onorarii au fost dezvăluite în anii care au urmat de actori sau de surse din industria cinematografică.

We Got This Covered, un site specializat pe cinema, făcea în 2013, la un deceniu de la apariția The Return of The King, un rezumat al informațiilor apărute până atunci în acest sens.

Astfel, Orlando Bloom a primit doar 175.000 de dolari pentru rolul lui Legolas din toate cele 3 filme, în timp ce Sean Astin, care l-a jucat pe Samwise Gangee, a câștigat 250.000 de dolari.

Elijah Wood a câștigat pentru primul film cât Astin pentru toate 3, și apoi a ajuns la un onorariu de un milion de dolari pentru lungmetrajul care a încheiat trilogia.

Andy Serkis ar fi obținut din start un onorariu de un milion de dolari întrucât era deja un actor cunoscut la momentul respectiv, un lucru care a fost aproape uitat în anii care au urmat datorită asocierii sale puternice cu rolul lui Gollum.

Cate Blanchett spune că ar fi dispusă să joace în „The Hunt for Gollum”, viitorul film „Lord of the Rings”

Situația legată de onorariul lui Serkis explică și de ce Ian McKellen, un actor veteran care fusese înnobilat cu titlul de „Sir” de regina Elisabeta a II-a cu un deceniu înainte de apariția primului film Stăpânul inelelor, ar fi mers acasă cu 13 milioane de dolari pentru doar primele două lungmetraje.

Alți actori, printre care și Cate Blanchett, nu au dezvăluit niciodată cât au câștigat în urma rolurilor lor din Lord of the Rings. Însă e puțin probabil ca actrița australiană să nu fi fost plătită deloc pentru film, cum susține aparent serios în noul interviu.

De altfel, ea a declarat cu două luni în urmă că ar fi dispusă să joace în viitorul film Stăpânul inelelor, confirmat oficial mai devreme în cursul acestui an. Actrița s-a declarat în mod deosebit de încântată de perspectiva de a lucra din nou cu Andy Serkis, care îi va lua locul lui Peter Jackson în fotoliul de regizor.

„Aș face orice cu Andy Serkis, chiar orice, îl iubesc nespus. Acel grup de oameni a fost ca o plută de salvare pentru mine și îl ador pe Andy, deci da”, a spus ea după ce a fost întrebată la Festivalul Glastonbury dacă ar juca în filmul care se va numi The Hunt for Gollum („Vânarea lui Gollum”).

Anterior, Viggo Mortensen și Sir Ian McKellen și-au exprimat la rândul lor disponibilitatea de a juca în viitorul film, deși actorul britanic în vârstă de 85 de ani a glumit că s-ar putea să nu mai fie în viață când încep filmările.

