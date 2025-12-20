„Evreii sunt trimiși din nou în ascunzători”

Din Franța în Australia de la New York la Amsterdam, atacurile împotriva evreilor au devenit parte a unei campanii deliberate pentru a-i face să evite întâlnirile cu alți membrii ai comunității. Astfel, evreii sunt nevoiți iarăși să se ascundă, scriu David Wolpe și Deborah Lipstedt într-un editorial în The Free Press.

Pe 9 octombrie 2023, la două zile după atacul Hamas asupra Israelului, manifestanți în fața Operei din Sydney scandau „Unde sunt evreii?”. I-au găsit pe 14 decembrie, la 35 de kilometri mai încolo, pe plaja Bondi, unde doi bărbați au deschis focul asupra evreilor care celebrau Hanukkah, ucigând 15 persoane și rănind alte câteva zeci.

Luna trecută, un alt protest a avut loc în fața unei sinagogi din Manhattan, la care participanții au scandat „Globalizați Intifada”, trimitere la campania de atacuri sinucigașe palestiniene din anii 80.

„Să le fie teamă”

„Însă ce ne-a speriat și mai tare a fost strigătul „Să le fie teamă!”. Asta ne-a confirmat ce credeam amândoi de mai multă vreme: că atacurile împotriva evreilor – inclusiv agresiunile fizice, campaniile pe social media sau crimele din Australia – sunt parte a unei campanii deliberate”, scriu Wolpe și Lipstedt.

Manifestațiile, atacurile sau susținerea din partea unor personalități publice sunt menite să-i facă pe evrei să se gândească de două ori înainte de a se întâlni cu alți coreligionari, să meargă la restaurantele kosher sau să poarte o stea a lui David la gât.

„Nu știm pe nimeni care să facă nepotului, nepoatei sau unei copilului unui prieten o stea evreiească fără să ceară mai întâi aprobarea părinților. Întrebarea – nu întotdeauna rostită – este: Dacă poartă steaua, asta îți poate pune copilul în pericol?”, spun cei doi editorialiști.

Ei amintesc că, timp de decenii, evreii americani care călătoreau în străinătatee și intenționau să meargă la sinagogă trebuiau să-și anunțe dinainte sosirea și să aducă actele cu ei. În unele situații, li se spunea, dacă nu știau cum să ajungă, să meargă după bărbații cu șepci, întrucât acestea ascundeau kippah, acoperământul pentru cap pe care bărbații evrei trebuie să-l poarte la sinagogă. „Iar dacă asta nu vă ajută, căutați mașinile de poliție cu jandarmi înarmați cu puști. Acolo e sinagoga”, le mai spunea trecătorii.

Mai nou problemele au apărut și în Statele Unite, unde singagogile au paznici înarmați și aparate de detectate metalele la intrare. Mulți evrei preferă să nu mai pună în geam de Hanukkah tradiționalul sfeșnic menorah, de teama unui atac.

Citește și Europa se confruntă cu un val de antisemitism, arată un sondaj făcut la nivel european

Către un nou Ev Mediu

Editorialiștii amintesc relatarea unui rabin din Chicago care a mers într-un magazin împreună cu nepotul său de 10 ani, pe care-l luase de la școala evreiască. Când a intrat în magazin, copilul a dat jos kippah de pe cap spunând că așa l-a învățat mama lui astfel că evreii încep din nou să fie învățați de la vârste mici că religia lor îi poate primejdui.

Cazurile de agresiune sau hărțuire împotriva evreilor sunt din ce în ce mai frecvente în Franța, Marea Britanie și SUA. În paralel, nici măcar nu mai este invocată politica Israelului în Gaza și Cisiordania drept scuză.

„Acestea nu sunt acte întâmplătoare de violență. Ce se întâmplă în lume în ultimii doi ani este o încercare continuă, deseori sistematică de a teroriza evreii”, scriu cei doi autori, dintre care Lipstedt este profesor specializat în istoria Holocasutului și a fost ambasador al administrației Biden pentru combaterea antisemitismului, iar Wolpe este un rabin care a vizitat multe comunități evreiești din întreaga lume și a activat în echipa de combatere a antisemitismului de la Universitatea Harvard.

Lipstedt și Wolpe cred că se reia modelul antisemitismului din Evul Mediu, când ura predicată împotriva evreilor a dus la pogromuri și expulzări.

„Suntem un popor prea înțelept ca să fim isterici, dar prea experimentați ca să fim naivi. Cel mai mare inamic pe care îl înfruntăm acum este indiferența. Dacă oamenii morali ai lumii nu stau alături de noi ca să denunțe și să elimine acest gen de comportament atât de distructiv pentru structura oricărei societăți sănătoase, în special una fondată pe promisiunea libertății și egalității, consecințele vor fi cumplite nu doar pentru evrei, ci și pentru democrații, statul de drept și civilizația pe care o prețuim”, conchid cei doi editorialiști ai The Free Press.