Ce se întâmplă cu „Drumul Morții” acum că autostrada Moldovei se apropie de finalizare / Planul companiei de drumuri și blocajul întâmpinat: „Este mega-important, trebuie să fie o prioritate”

Autostrada „Moldovei” A7, supranumită și „coloana vertebrală a Moldovei” pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud pe culoarul cel mai tranzitat de traficul rutier, a fost deja deschisă pe circa 210 de kilometri, iar până la finalul acestui an va ajunge chiar până la Pașcani. Noua șosea de mare viteza va dubla practic DN 2, „drumul morții”, considerat cel mai periculos din țară. Autoritățile spun că planifică acum o schimbare esențială, care depinde însă de bani.

Autostrada „Moldovei” A7, planificată să aibă aproximativ 450 de kilometri până la Siret, la granița cu Ucraina, a prins formă începând cu 2020, când s-au deschis primii 16 kilometri care funcționează ca șosea de centură a Bacăului. Prinsă la finanțare prin PNRR (fondurile europene de relansare post-pandemică, program cu termen de finalizare 2026), A7 a intrat în execuție și, începând din 2024, au fost deschise primele secțiuni noi.

În 2025 s-a realizat și conexiunea tronsoanelor finalizate și în lucru de la Ploiești și până la Adjud, astfel că șoferii pot parcurge 250 de km de autostradă neîntreruptă de la București și până în mijlocul Moldovei.

În 2026, în vară sau în cel mai pesimist scenariu în iarnă, A7 va fi gata până la Pașcani – adică încă 122 de kilometri. În acel moment, A7 va dubla complet partea din drumul național DN2 (E85) care de-a lungul timpului a fost considerată cea mai periculoasă din țară.

Autostrada A7 si DN2 / Sursă: HotNews

„Drumul morții”

Supranumit și „Drumul Morții”, DN2 – de la București și până la nord de Roman – are o platformă atipică, ce favorizează un trafic haotic, cu depășiri riscante. În 2021, jurnaliștii de la Libertatea au numărat, de la București la Bacău, nu mai puțin de 564 de cruci de-a lungul drumului, practic mai multe decât bornele kilometrice dus-întors.

Când a fost lărgit în anii 90, drumul a primit o platformă carosabilă de 12 metri, insuficient de lată pentru a se putea circula pe câte două benzi pe sens. În schimb, drumul a rămas oficial ca sistem de circulație cu o bandă pe sens 1+1, iar marginile mai late erau pe post de „acostament consolidat”, un fel de bandă de urgență pe care nu ar trebui să se circule.

Neoficial însă, traficul se desfășoară ca și cum s-ar circula pe patru benzi, într-un format „hibrid” 1,5+1,5.

Circulatia pe DN2 / Sursă: Google Street View

„DN 2 (E85) este un drum european cu 2 benzi de circulație, o bandă pe sens, cu lățime de 3,5 m, plus un acostament, de 2,5 m lățime, oficial desemnată ca bandă pentru opriri de urgență. Pe benzile de urgență de 2,5 m lățime, situate lângă acostament, care fac parte din platforma drumului, nu este permisă circulația pietonilor, animalelor, etc”, a explicat Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), la solicitarea HotNews.

„Accidentele rutiere care se produc pe acest drum național se produc din cauza utilizării acostamentului consolidat pentru circulație. Acesta este folosit în mod incorect de către conducătorii auto pentru circulație, pentru facilitarea depășirilor, deși lățimea drumului nu permite depășirea”, spune CNAIR.

Acum, odată cu finalizarea A7 pe o distanță mare, volumul de trafic este așteptat să mai scadă pe DN2, astfel încât autoritățile au început să ia în considerare reconfigurarea sistemului de trafic pe întreaga sa lungime, pentru a îmbunătăți siguranța.

Soluția aleasă pentru un DN2 mai sigur: 2+1 alternativ

Soluția aleasă este reconfigurarea sistemului de 1+1 cu acostamente largi într-un sistem 2+1 alternativ.

„Sistemul de circulaţie 2+1 este folosit pentru secţiuni de drum cu circulaţie alternantă, a cărei bandă centrală este utilizată ca bandă de depăşire alternativă pentru fiecare direcție, reprezentând o soluţie tehnică ce are ca scop reducerea riscului de coliziuni frontale şi laterale ce îmbunătăţește în mod semnificativ siguranța rutieră, conectivitatea la nivel regional precum și condițiile de circulație la nivelul rețelei rutiere naționale”, explică CNAIR.

2 plus 1 alternativ pe sectiunea Sinesti – Movilita de pe DN2 / Sursă: Google Street View

La presiunea societății civile, CNAIR a reconfigurat încă din 2019 o zonă pilot între Sinești și Movilița (județul Ialomița) o bucată de 10 km într-un sistem 2+1 alternativ. Reconfigurarea a fost făcută doar din marcaje, fără un parapet de delimitare între sensuri.

Tronsonul pilot de pe DN2 dintre Sinești și Movilița „a avut ca scop asigurarea fluidizării traficului intens și reducerea numărului de accidente. În urma aplicării acestei măsuri s-a realizat reducerea numărului de accidente soldate cu persoane decedate și răniți grav”, spune acum CNAIR pentru HotNews.

Pentru că proiectul pilot a avut rezultate bune, iar volumul de trafic mai scăzut ca urmare a deschiderii A7 devine mai permisiv, CNAIR anunță acum pentru HotNews că „are în vedere extinderea acestui sistem de circulație reversibilă 2+” și lucrează la „documentația pentru Studiu de Fezabilitate pentru „Resistematizarea circulației pe sectoarele periculoase cu platforma de 12 m (sistem 2+1)” pentru DN2 și DN 28, drumuri naționale, ale căror elemente geometrice și tip de structură rutieră permit implementarea acestui sistem de circulație”.

Ce spun autoritățile că le împiedică să înceapă proiectul

Resistematizarea circulației pe sectoarele periculoase cu platforma de 12m (sistem 2+1) vizează următoarele sectoare de drum:

DN 2: Sectorul cuprins între km 18+330 – km 144+070 (sectoarele aflate în administrarea CNAIR)

DN 2: Sectorul cuprins între km 144+070 – km 292+350 (sectoarele aflate în administrarea CNAIR)

DN 2: Sectorul cuprins între km 292+350 – km 341+900 (sectoarele aflate în administrarea CNAIR)

DN 28: Sectorul cuprins între km 0+000 – km 67+715 al DN 28 (sectoarele aflate în administrarea CNAIR)

Cu toate acestea, proiectul de punere în siguranță a „Drumului Morții” se lovește de un blocaj: lipsa banilor.

„În prezent, CNAIR caută să identifice fonduri pentru inițierea procedurii de achiziție publică-licitație deschisă în vederea încheierii contractului având ca obiect „Resistematizarea circulatiei pe sectoarele periculoase cu platforma de 12 m (sistem 2+1)”, spune compania.

„Ar trebui să fie un proiect prioritar în următorii ani, în paralel cu construcția de autostrăzi”

„Este mega-important un astfel de proiect. Și pe DN2, și pe Târgu Frumos – Lețcani (n.r. DN28). Este foarte important să găsească finanțare”, spune pentru HotNews Ionuț Ciurea, directorul Asociației Pro Infrastructura (API), unul dintre cei mai puternici susținători a sistemului 2+1 alternativ de-a lungul timpului.

„Cea mai eficientă soluție va fi sistemul de 2+1 alternativ, dar cu parapet de protecție pe mijloc. Un parapet reduce la aproape de zero șansele pătrunderii voluntare și involuntare pe contrasens. Doar așa vom reduce drastic, poate chiar la zero, accidentele mortale. Dacă ne uităm pe sectorul Sinești-Movilița (n.r. sector pe care s-a aplicat soluția 2+1 alternativ, dar doar prin marcaje, fără parapet separator) singurele accidente mortale au fost în urma unor coliziuni prin pătrunderea pe contrasens”, spune reprezentantul API.

Drum 2+1 in Suedia, cu parapet central, Foto: teknikensvarld.se

„Ar trebui ca acest proiect să fie unul prioritar în următorii ani, în paralel cu construcția de autostrăzi. E unul dintre cele mai importante elemente pe partea de mentenanță și întreținere a drumurilor naționale. Nu cred că există o altă intervenție în infrastructura existentă care să aducă beneficii mai mari din punct de vedere al siguranței”, spune Ciurea.

El crede că odată cu deschiderea A7 traficul de pe DN2 va scădea, însă nu destul de mult încât să nu rămână un risc ridicat de accidente în actuala configurație a sistemului rutier.

DN2 va continua să aibă trafic și după deschiderea A7

„Drumul morții nu va rămâne o amintire, din păcate. Pe DN2 va rămâne totuși trafic, chiar dacă avem A7 lângă el. Toate DN-urile care au autostrăzi lângă și-au menținut un nivel de trafic, chiar semnificativ. DN2 va rămâne cu siguranță cu mult trafic pentru că sunt multe localități de traseu și multe din ele sunt mari, sunt mulți oameni care se deplasează și pe distanțe scurte, 5-10 km”, explică Ciurea.

El mai spune că se mai întâmplă un fenomen.

„Drumul nu va fi gol, dar va fi mai gol pentru că dispare tot traficul de mediu și lung parcurs. Asta înseamnă că DN2 poate rămâne suficient de gol încât unii să fie tentați să apese mai tare accelerația. Asta înseamnă că vor fi accidente urâte în continuare dacă acest drum nu va fi pus în siguranță”, susține expertul.

El spune că reconfigurarea la un sistem 2+1 alternativ, deși nu ar fi ceva dificil, presupune totuși un efort logistic și de resurse.

„Nu este un lucru foarte greu de implementat, dar nici ușor, nu sunt doar dungi de vopsea pe asfalt, mai ales dacă se pune și parapet. Sunt și zone unde trebuie intervenit și la acostament, consolidat în anumite puncte”, spune expertul.