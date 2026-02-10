Cea mai mare companie privată de apărare din Africa produce vehicule blindate în Ucraina. Cum arată „Bufnița”

Paramount Group, cel mai mare jucător privat din industria de apărare de pe continentul african, își extinde operațiunile în Ucraina. Compania a anunțat că va dota forțele armate ale Kievului cu vehicule blindate care vor fi produse local.

Gigantul sud-african, fondat de industriașul Ivor Ichikowitz, a oficializat un parteneriat strategic cu firma ucraineană MAC HUB (Military Armored Company) pentru producția locală a unui nou model de vehicul protejat împotriva minelor și ambuscadelor (MRAP), adaptat special pentru condițiile dure de pe frontul ucrainean, scrie Business Insider Africa.

Colaborarea, realizată prin intermediul subsidiarei Paramount Greece pentru a asigura fluxurile logistice europene, a dus la lansarea modelului „OWL” (Bufnița). Acesta este bazat pe platforma vehiculului blindat Mbombe 4, însă a fost reproiectat integral de inginerii ucraineni pentru a răspunde amenințărilor specifice ale câmpului de luptă marcat de utilizarea masivă a loviturilor de artilerie, a minelor și a dronelor kamikaze, scrie publicația locală Oboronka.

Noul vehicul OWL este prezentat drept cel mai bine protejat blindat de tip MRAP produs vreodată pe teritoriul Ucrainei. Deține certificarea STANAG 4569 Level 4a/4b, ceea ce înseamnă că poate rezista la explozia unei încărcături de 10 kg de trinitrotoluen (TNT) atât sub roți, cât și sub carenă.

În faza de testare, prototipul a fost supus unor încercări balistice care au presupus aproape 50 de impacturi de proiectile de calibrul 7.62 mm.

Din punct de vedere tehnic, varianta blindatului adaptată pentru Ucraina dispune de un motor diesel Cummins capabil să atingă viteze de 100 km/h și o autonomie de aproximativ 700 de kilometri. „Owl” are un sistem centralizat de umflare a pneurilor care reglează presiunea, ceea ce îmbunătățește conducerea off-road pe diferite tipuri de sol. Sistemul se reglează de pe panoul de control al șoferului.

Vehiculul poate transporta un echipaj de trei persoane și un grup de debarcare format din opt soldați, toți fiind protejați de scaune speciale anti-șoc. Integrarea modulelor de armament este, de asemenea, localizată, OWL fiind echipat cu stația de luptă telecomandată „Spys-Syntez”, de producție ucraineană.

MAC HUB OWL / Sursă: Paramount Greece

„Bufnița” cu sistem anti-drone

„Owl” poate avea un al treilea membru al echipajului care să controleze o turelă. Potrivit proiectantului șef al vehiculului, citat de publicația ucraineană, turela poate fi echipată cu mitraliere de calibru 7,62 mm și 12,7 mm, în special Browning M2, PKM/PKT, sau lansatoare automate de grenade de 40 mm – Mk.19 americane sau UAG-40 autohtone.

„Bufnița” este echipată cu un sistem ucrainean de război electronic – 10 stații diferite, amplasate pe lateralele vehiculului, sunt combinate într-un singur complex cu o gamă largă de frecvențe și creează un dom protector deasupra mașinii, în special împotriva dronelor.

Vehiculul a fost dezvoltat nu numai pentru transportul trupelor, ci și pentru transportul cargo. Este capabil să transporte 4 tone de încărcătură utilă, inclusiv echipamente sau muniție.

Intrarea Paramount Group pe piața ucraineană survine într-un context diplomatic delicat pentru Africa de Sud. Guvernul de la Pretoria menține oficial o poziție de non-aliniere în privința războiului ruso-ucrainean și păstrează legături istorice și economice complexe cu Moscova, în cadrul blocului BRICS.

Totuși, mișcarea Paramount subliniază modul în care sectorul privat de apărare caută oportunități comerciale în regiunile de conflict, operând adesea prin subsidiare internaționale pentru a naviga printre restricțiile politice interne.

Deși numărul exact de unități care urmează să fie livrate rămâne confidențial din motive de securitate, primele exemplare ale blindatului OWL au fost deja prezentate conducerii militare a Ucrainei.