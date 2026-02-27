CFR Călători a primit până în prezent zece trenuri electrice Alstom. Pe ce rută va circula cea mai nouă ramă

CFR Călători a anunțat că a recepționat până în prezent de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară zece rame noi Alstom Coradia, din lotul de 12 alocat prin contractul semnat acum câțiva ani. Primul tren Coradia, sosit cu mare întârziere în țară, a circulat cu pasageri de la final de 2024.

Compania spune că de vineri a introdus în circulație o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream, pe ruta București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad și retur.

Programul trenurilor operate cu noua ramă electrică:

IR 16099 București Nord (10:35) – Arad (23:20), din 27 februarie 2026

IR 16098 Arad (04:31) – București Nord (17:11), din 28 februarie 2026

Operatorul mai are de recepționat încă două rame electrice de la ARF

„Ramele deja introduse în exploatare asigură operarea a 14 trenuri pe ruta București Nord – Constanța și retur; a 6 trenuri pe ruta București Nord – Craiova și retur, a două trenuri pe ruta București Nord – Deva și retur și a două trenuri pe ruta București Nord – Arad și retur”, spune CFR Călători.