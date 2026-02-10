Chitaristul Ross Friedman, fondatorul trupei Manowar, anunță că a fost diagnosticat cu SLA: „Este greu de știut ce va urma”

Ross „the Boss” Friedman, fotografiat în timpul unui concert pe care l-a susținut în 2022 la Solvesborg, în Suedia, FOTO: Terje Dokken / Gonzales Photo / Profimedia Images

Chitaristul Ross „the Boss” Friedman, celebru în lumea muzicii rock pentru că este co-fondator al trupelor The Dictators și Manowar, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută și drept maladia lui Lou Gehrig, transmite marți publicația Rolling Stone, citată de Agerpres.

Ross „the Boss” Friedman a dezvăluit diagnosticul primit luni, 9 februarie. „Este greu de știut ce va urma și mă distruge faptul că nu mai pot cânta la chitară, dar revărsarea de dragoste a fost atât, atât de puternică. Sunt absolut uluit de dragostea și sprijinul din partea familiei, prietenilor și fanilor. Vă iubesc pe toți”, a afirmat rockerul în vârstă de 72 de ani într-un comunicat în care a anunțat că este bolnav.

Conform acestuia, el a primit diagnosticul după mai multe luni de „simptome aparent fără legătură”, cum ar fi slăbiciune în brațe și picioare. Schimbările de dietă, exercițiile fizice și diferite tipuri de terapie nu au reușit să oprească instalarea acestor simptome și să-i redea puterea, se arată în comunicat.

Friedman, născut în Bronx, și-a făcut debutul pe scena punk din New York, co-fondând trupa Dictators în 1973, împreună cu prietenii săi, Andy Shernoff și Scott Kempner. Grupul a lansat trei albume, cel mai notabil fiind „Manifest Destiny” din 1977, care a reușit să intre în topul Billboard 200 Albums.

Apoi, în 1980, Friedman și basistul Joey DeMaio au co-fondat trupa heavy metal Manowar, care a îmbrățișat sloganul „Moarte metalului fals” și a stabilit cândva un record mondial Guinness pentru „cea mai zgomotoasă trupă din lume”.

Friedman a cântat cu Manowar de-a lungul anilor ’80, perioadă în care au lansat șase discuri, inclusiv „Hail to England” din 1984, care a ajuns pe locul 87 în lista Rolling Stone a celor mai mari 100 de albume metal din toate timpurile.

După Manowar, Friedman a cântat într-o varietate de grupuri și proiecte muzicale, inclusiv în propria sa trupă, Ross the Boss Band. De asemenea, a colaborat cu grupul francez Shakin’ Street, precum și cu Death Dealer, Spinatras și Brain Surgeons. A fost inclus în Metal Hall of Fame în 2017.

Ce este SLA, boala cu care a fost diagnosticat Ross Friedman

Experţii estimează că 400.000 de persoane din întreaga lume vor trăi cu scleroză laterală amiotrofică, cunoscută şi ca boala lui Lou Gehrig – după un celebru jucator american de baseball care a murit din cauza acestei afecţiuni.

O altă persoană celebră care a suferit de această boală a fost fizicianul Stephen Hawking. Hawking a murit în 2018 la vârsta de 76 de ani, după ce a fost diagnosticat cu SLA în tinerețe.

Longevitatea sa a fost una neobișnuită, pacienţii diagnosticaţi cu această boală trăind în medie trei ani și numai 10% dintre aceştia reuşind să supravieţuiască mai mult de zece ani. Majoritatea pacienţilor mor din cauza insuficienţei respiratorii.

Această boală degenerativă a sistemului nervos afectează celulele nervoase responsabile de controlul mişcărilor voluntare ale muşchilor, ducând la slăbiciune musculară progresivă, pierderea masei musculare şi, în cele din urmă, dificultăţi respiratorii.

În prezent, nu există un singur test unic şi concludent pentru SLA. Medicii stabilesc diagnosticul pe baza evaluărilor neurologice, a simptomelor observate şi prin excluderea altor boli care ar putea provoca manifestări asemănătoare.

Cercetătorii de la Facultatea de Medicină John Hopkins şi de la Institutele Naţionale de Sănătate din Statele Unite, în colaborare cu UK Biobank şi Universitatea din Torino, au anunțat însă în august anul trecut că au creat un test de sânge care poate detecta SLA cu o precizie remarcabilă, cu până la un deceniu înainte de apariţia simptomelor.