Coreea de Nord își echipează marina cu arme nucleare. Kim Jong Un a inspectat un distrugător „de ultimă generație”

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că Phenianul își echipează marina cu arme nucleare, în timp ce superviza testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generație, a relatat joi presa de stat, citată de AFP, transmite Agerpres.

„Înarmarea marinei cu arme nucleare avansează în mod satisfăcător”, a declarat Kim Jong Un, citat de agenția oficială de știri KCNA, salutând totodată „o schimbare radicală în apărarea suveranității noastre maritime, lucru pe care nu l-am putut realiza de o jumătate de secol”.

Testele de săptămâna asta, care au inclus lansarea unei rachete de croazieră mare-sol, au avut loc la scurt timp după congresul cincinal al Partidului Comunist.

În timpul evenimentului, Kim Jong Un și-a reiterat angajamentul de a consolida capacitățile militare ale țării sale – dotată cu arma nucleară – și a promis că va răspunde cu fermitate oricărei amenințări.

Marți, Kim Jong Un a inspectat un distrugător din clasa Choe Hyon, unul dintre cele două lansate anul trecut într-un moment în care Coreea de Nord încearcă să-și consolideze capacități navale, și a supervizat miercuri un test cu rachete, care a fost efectuat „cu succes”, conform Agenției Centrale de Presă Coreene (KCNA).

Choe Hyon este una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone din arsenalul Coreei de Nord, ambele fiind programate să fie finalizate în 2025.

O a treia navă, pe care liderul nord-coreean a inspectat-o de asemenea miercuri, este în construcție, conform KCNA.

Phenianul a declarat anterior că Choe Hyon este echipată cu „cele mai puternice arme”.