Generalul-șef al NATO, Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM) a declarat marți, la Sibiu, că aliații trebuie să fie în permanență atenți la miscările Rusiei, o țară cu importante forțe armate.

„Observăm amenințarea rusească de-a lungul Alianței și cum se manifestă, cu intențiile ei de a ataca teritorii NATO. Suntem foarte încrezători că Rusia a fost descurajată de a ataca, datorită nivelului de pregătire al Armatei Române, asta este vestea bună. Sigur, când și cum se va întâmpla să se termine războiul din Ucraina și ce se va întâmpla cu Rusia, va trebui să urmărim cu atenție, este imposibil de a pronostica acest lucru acum. Rusia are o armată mare, noi ne-am asigurat că vom fi pregătiți să descurajăm”, a spus, într-o conferință de presă, generalul Alexus G. Grynkewich, citat de Agerpres.

La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, prezent la conferința de presă, a subliniat că nu poate să prezică dacă Rusia va ataca în următorii ani o țară membră NATO.

„Rusia este un actor statal impredictibil și asta este și motivația pentru care pregătim aceste planuri regionale, în principal pentru a descuraja Rusia să facă o astfel de mișcare. Sunt mai mult decât convins că, împreună cu aliații și partenerii noștri, o să avem răspunsul potrivit în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla. Dar, repet, nu pot să fac o predicție de o astfel de acțiune în viitorul apropiat”, a explicat generalul Gheorghiță Vlad.

Kremlinul a declarat, în 9 decembrie 2025, că afirmațiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt greșite, iar acuzațiile că președintele rus intenționează să invadeze un stat membru al NATO sunt o „prostie totală”, potrivit Reuters.

Putin, care s-a născut în Uniunea Sovietică, a afirmat în 2005 că prăbușirea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX, deoarece zeci de milioane de ruși erau sărăciți, iar Rusia însăși se confrunta cu amenințarea dezintegrării.

Oponenții spun că Rusia lui Putin se degradează într-un amestec puternic de absurditate și represiune, comparabil cu epoca Leonid Brejnev din Uniunea Sovietică. Lideri occidentali susțin că Putin, dacă va câștiga în Ucraina, va ataca într-o zi NATO.

Putin a negat în repetate rânduri că are vreun plan de a ataca NATO și a spus că un astfel de pas ar fi o prostie pentru Rusia, având în vedere superioritatea militară convențională a Alianței Nord-Atlantice asupra Moscovei.