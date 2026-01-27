Cum spune premierul Bolojan că ar vota în cazul unui referendum de unire cu Republica Moldova

Premierul Ilie Bolojan a comentat declarațiile făcute de președinta Maia Sandu și a dezvăluit cum ar vota el la un eventual referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, într-un interviu pentru RFI România, că ar vota în favoarea unirii cu Republica Moldova, în cazul în care s-ar organiza o astfel de consultare populară.

„În condiţiile în care s-ar pune problema unui astfel de referendum şi în ţara noastră, eu aş vota da”, a afirmat premierul marţi, pentru RFI România, citat de Agerpres.

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a declarat recent, pentru prima dată, că, „dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”. Maia Sandu a atras atenția că în acest moment nu există o majoritate în acest sens, dar există o majoritate pentru integrarea în UE.

Premierul a apreciat că declaraţia preşedintei Republicii Moldova pe acest subiect a fost una „normală”, în concordanţă cu atitudinea din ultimii ani.

„Afirmaţia doamnei preşedinte nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o în toţi aceşti ani, de când a fost preşedinta Republicii Moldova. E o atitudine de confirmare a ceea ce a făcut dânsa pe această funcţie, făcând tot ceea ce este posibil pentru ca Moldova să se dezvolte, să fie o ţară sigură, o ţară europeană, iar asta înseamnă, în primul rând, un drum spre Europa prin România. Nu se poate altfel. Şi de aceea cred că a fost o declaraţie normală”, a spus premierul.

El a subliniat că România livrează energie pentru ţările din jur în condiţii tarifare normale. Precizările au venit în contextul în care pe reţelele sociale circulă informaţia că România ar livra gratis energie Republicii Moldova.

„România livrează energie pentru sistemele cu care suntem interconectaţi cu ţările din jur, atunci când este deficit de energie într-o ţară. Şi noi avem un excedent, se livrează din România. Iar când este un deficit în România, la anumite ore, importăm din alte ţări. Aceste tranzacţii se fac în condiţii de piaţă, în condiţii tarifare normale şi România nu face decât să susţină, în situaţia existentă, foarte conflictuală… gândiţi-vă că Ucraina nu mai are capacităţi de transfer datorită faptului că Rusia le-a distrus o bună parte din sistemul energetic, şi atunci România, într-adevăr, este un sprijin pentru Republica Moldova, pentru că aceste echilibrări nu pot fi făcute decât înspre Europa, nu şi înspre Ucraina”, a spus Bolojan.