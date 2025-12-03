Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de „blat” cu Anca Alexandrescu. „Își dorește să câștige cu orice preț”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, susține că între liberalul Ciprian Ciucu și contracandidata lor susținută de AUR, Anca Alexandrescu, există „un blat clar”, iar „unul pe altul nu se atacă niciodată”.

Întrebat miercuri seară la Antena 3 despre declarația în care Ciprian Ciucu vorbea despre o eventuală discuție cu Cătălin Drulă „să vedem dacă găsim o soluție să nu ajungă Bucureștiul în mâna celor la care nu trebuie să ajungă”, Daniel Băluță a răspuns: „Eu cred că distinsul coleg de la PNL încearcă un blat electoral (…), dorindu-și să câștige cu orice preț”.

„Toată această abordare și tot acest comportament pe care îl are face parte din strategia dânsului, dar e un blat”, a adăugat social-democratul.

El nu a menționat-o explicit pe Anca Alexandrescu, dar a spus că se referă la „candidata independentă”.

„Asta este opinia mea. Dacă vedeți, unul pe altul nu se atacă niciodată (…). Are blat cu doamna candidat (…), candidata independentă. Domnul coleg primar are un blat clar din punctul acesta de vedere”, a adăugat Daniel Băluță.

Candidatul PSD susține că nu se teme de contracandidatul său de la PNL, ci doar de „haosul din oraș”.

„Nu, nu mă tem. Singurul lucru de care mă tem este haosul din oraș (…). Îmi doresc de pe data de 8 să încerc să fac tot ceea ce este omenește posibil ca acest haos să înceteze, dar nu putem să îl rezolvăm cu blaturi”, a continuat el.

Băluță, actualmente primar al Sectorului 4, a fost întrebat apoi pe cine consideră principalul său contracandidat și pe cine speră să convingă pe ultima sută de metri.

„Îmi doresc să îi conving pe bucureșteni în privința importanței rezultatelor, pe de o parte, și, pe de altă parte, că de data asta nu este un vot „anti” și nu este o teamă de a ajunge cineva la putere. Pentru că, dacă ne uităm cu atenție, nu putem să votăm împotriva pasajelor, împotriva spitalelor, împotriva metroului, împotriva tramvaielor”, a răspuns Daniel Băluță.