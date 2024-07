Dave Bautista a dezvăluit de ce a slăbit peste 20 de kg în timpul filmărilor la Budapesta pentru filmul „Dune 2”

Actorul american Dave Bautista a dezvăluit de ce a slăbit 22 de kilograme în timpul filmărilor de la Budapesta pentru lungmetrajul „Dune: Part Two”, explicând că acest lucru n-a avut nimic de-a face cu gastronomia locală, ci a fost o decizie asumată a sa, potrivit Business Insider.

Bautista, un fost wrestler profesionist care a fost de 4 ori campion World Heavyweight și de 2 ori campion WWE, a devenit un actor cunoscut la Hollywood datorită fizicului său impresionant de care s-a folosit în filme ca Riddick, Guardians of the Galaxy, Spectre, Blade Runner 2049, Army of the Dead, Dune sau Thor: Love and Thunder.

Anul acesta el a putut fi văzut pe marele ecran în al doilea film Dune al regizorului Denis Villeneuve, care a avut premiera în cinematografele din România pe 1 martie. Însă la sfârșitul lunii februarie Bautista i-a surprins pe fani când a apărut la premiera de la New York a filmului cu o constituție vizibil mai subțire.

„Am luat în greutate atât de mult pentru Knock at the Cabin („Cabina de la capătul lumii”). Am fost chiar mare, gen peste 136 de kilograme”, a relatat el acum, referindu-se la filmul thriller postapocaliptic care în februarie anul trecut a reușit să detroneze Avatar: The Way of Water după două luni în fruntea box office-ului.

El a explicat într-un interviu acordat podcastului „Live with Mark and Kelly” că a hotărât în cele din urmă să îl aducă pe prietenul și instructorul său de jiu-jitsu brazilian Jason Manly la Budapesta, unde lua parte la filmările pentru Dune. Decizia a fost tocmai pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„Nu am făcut decât prinderi timp de ore întregi. Așa că am început să dau jos greutatea și m-am gândit ‘O să rămân la asta ca să îmi iau centura maro’”, a mai povestit actorul în vârstă de 55 de ani.

Dave Bautista spune că a slăbit și mai mult după încheierea filmărilor la „Dune: Part Two”

Bautista a dezvăluit cu altă ocazie că a reușit să obțină centura maro la jiu-jitsu în iunie anul trecut. El practică acest sport din 2010 și a obținut centura mov, anterioara ca importanță, în 2014.

În noul interviu el a explicat de asemenea că a reușit să slăbească alte 22 de kilograme cu ajutorul instructorilor de jiu-jitsu, dar că a pierdut și din masa musculară în timpul acestui proces.

„Dar sunt OK cu asta fiindcă pur și simplu mă simt mai comod”, a spus el.

Cu toate acestea, el a mai explicat că în unele zone, ca de exemplu talia, nu a reușit să dea jos grăsimea, indiferent câte kilograme a slăbit.

„Și chiar și la față doar țineam de grăsime. Când eram mai tânăr pur și simplu scăpam de asta. Acum nu am reușit”, a afirmat actorul american. În filmele Dune el îl joacă pe Rabban, nepotul mai în vârstă al baronului Vladimir Harkonnen și fratele lui Feyd-Rautha.

Dune: Part Two este al doilea film ca nivel al încasărilor (711,84 milioane de dolari) lansat anul acesta, în spatele doar a lungmetrajului de animație Inside Out 2 (1,44 de miliarde de dolari).

