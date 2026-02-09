O delegație de senatori din SUA a mers în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Vă considerăm prieteni”

O delegaţie de senatori americani s-a aflat luni în vizită în Groenlanda, pentru „a reconstrui încrederea”, zdruncinată de dorinţa preşedintelui SUA, Donald Trump, de a ocupa acest teritoriu arctic, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„În câteva propoziţii şi câteva cuvinte, încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat şi s-a deteriorat, iar noi trebuie să lucrăm pentru a o reconstrui”, a declarat senatoarea republicană Lisa Murkowski într-o conferinţă de presă.

„Noi, membrii Congresului, suntem aici pentru a vă reaminti că preşedintele nostru poate face anumite declaraţii, dar că şi noi, în Congres, avem un rol de jucat”, a adăugat ea.

Delegaţia, compusă din Lisa Murkowski, senatorul Angus King (independent) şi democraţii Gary Peters şi Maggie Hassan, a vizitat baza militară americană de la Pituffik şi s-a întâlnit cu prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen. Aceşti senatori au avut de asemenea programată o întrevedere cu ministrul de externe Vivian Motzfeldt.

Preşedintele american Donald Trump a provocat o undă de şoc în Groenlanda în ianuarie, insistând asupra intenţiei sale de a cuceri teritoriul autonom danez, prin forţă dacă este necesar, pentru a-i garanta securitatea. Ulterior, şi-a retras ameninţarea.

Trump a susţinut că a convenit asupra unui cadru de negociere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a oferi Statelor Unite o influenţă mai mare asupra teritoriului arctic. A fost înfiinţat un grup de lucru format din Groenlanda, Danemarca şi Statele Unite pentru a discuta preocupările americane.

„Avem un preşedinte care a trădat această încredere, şi a trădat-o într-un mod semnificativ, iar acum trebuie să o reconstruim”, a insistat luni senatorul Gary Peters. „Vă considerăm prieteni. Vrem să ne consideraţi prietenii voştri”, a adăugat el.

Danemarca şi Groenlanda spun că împărtăşesc preocupările lui Donald Trump cu privire la problemele de securitate, dar au subliniat că suveranitatea şi integritatea teritorială sunt „o linie roşie” în discuţiile dintre cele trei părţi.