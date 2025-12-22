DIICOT anunță un dosar penal după atacul cibernetic de la Apele Române

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat, luni, că pe rolul structurii centrale a fost înregistrat un dosar penal, în care se fac cercetări in rem, după atacul cibernetic care a vizat Administraţia Naţională „Apele Române”.

DIICOT a precizat că se fac cercetări cu privire la posibile infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbare a funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

„Investigațiile au fost declanșate, după ce Administrația Națională APELE ROMÂNE a formulat plângere penală cu privire la un atac informatic de tip «ransomware», constând în aceea că, autori necunoscuți au accesat sistemele informatice ale instituției, atac informatic ce a avut ca rezultat criptarea datelor informatice aflate pe dispozitivele și serverele atacate”, notează DIICOT în comunicatul transmis luni.

Instituția a precizat că activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

„Precizăm că această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice”, a mai declarat DIICOT.

Luni, Administrația Națională „Apele Române” a venit cu noi informații legate de atacul cibernetic de tip ransomware prin care au fost compromise mai multe stații de lucru și servere din țară, precizând că „nu există impact asupra activităților esențiale”. Investigația este în curs de derulare și, în acest moment, nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea.