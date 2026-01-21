Disputa dintre Elon Musk și O’Leary de la Ryanair se adâncește. Musk sugerează că va cumpăra Ryanair

Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra Ryanair și a cerut demiterea directorului executiv pe fondul unei dispute tot mai profunde dintre cei doi.

Compania aeriană low-cost l-a etichetat marți pe directorul executiv al Tesla drept „idiot” și a folosit această dispută extraordinară pentru a-și promova reducerea din ianuarie, scrie BBC.

Musk și șeful Ryanair, Michael O’Leary, au făcut schimb de insulte în ultima săptămână, după ce O’Leary a respins ideea de a utiliza tehnologia Starlink a lui Musk pentru a oferi Wi-Fi în zboruri.

Cei doi se numără printre cei mai deschiși lideri de afaceri din lume, Musk fiind cel mai bogat om din lume, cu o avere netă estimată la 769 de miliarde de dolari (573 de miliarde de lire sterline), iar O’Leary conducând cea mai aglomerată companie aeriană din Europa.

O declarație publicată marți seară pe contul X al Ryanair spunea: „Poate că Musk are nevoie de o pauză??

„Ryanair lansează o ofertă de bilete Great Idiots specială pentru Elon și orice alți idioți de pe «X».”

Aceasta a venit după ce Musk a lansat ideea de a cumpăra Ryanair de mai multe ori pe X în ultima săptămână, sugerând că O’Leary ar trebui concediat pentru că a respins utilizarea Starlink pentru a oferi Wi-Fi pe zborurile Ryanair.

Companiile aeriene cu sediul în UE trebuie să fie deținute majoritar de cetățeni din UE, Elveția, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.

Compania aeriană irlandeză a mai declarat că O’Leary va organiza o conferință de presă miercuri la Dublin pentru a „aborda” ultima mișcare a lui Musk.

Rețelele de socializare ale Ryanair sunt cunoscute pentru postările lor incisive, în care adesea se bat joc de criticile la adresa companiei aeriene sau se exprimă asupra evenimentelor actuale.

Săptămâna trecută, după ce compania aeriană germană Lufthansa a anunțat că va instala Starlink pe avioanele sale pentru a oferi tuturor pasagerilor Wi-Fi gratuit, O’Leary a spus că Musk nu știa „nimic” despre aerodinamica zborului.

El a declarat pentru postul de radio irlandez Newstalk că pasagerii nu ar dori să plătească o taxă mică pentru Wi-Fi pe un zbor de o oră și că hardware-ul Starlink ar crește costurile cu combustibilul din cauza rezistenței la înaintare.

„Ar trebui să punem o antenă aeriană deasupra aeronavei. Ne-ar costa aproximativ 200-250 de milioane de dolari pe an, cu alte cuvinte, aproximativ un dolar în plus pentru fiecare pasager pe care îl transportăm.”

„Nu ne permitem aceste costuri. Pasagerii nu vor plăti pentru utilizarea internetului… așa că nu îl vom include la bord.”

O’Leary l-a numit pe Musk „idiot”, iar Musk a folosit aceeași insultă ca răspuns.

Companiile aeriene au devenit din ce în ce mai importante pentru Starlink, o rețea alimentată de mii de sateliți aflați pe orbită joasă.

Tehnologia este deja implementată de companii aeriene precum Qatar Airways și United Airlines.

Atât Musk, cât și O’Leary sunt cunoscuți pentru că au atras atenția presei cu declarații publice provocatoare.