Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident. Două persoane ușor rănite

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier în București, în care două persoane, aflate în cealaltă mașină, au fost rănite ușor, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Poliția Rutieră a precizat că accidentul a avut loc pe bulevardul Nicolae Bălcescu, la intersecția cu strada Dem I. Dobrescu, în jurul orei 11:10.

„Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulație, în care au fost implicate două autovehicule. Din accident a rezultat rănirea ușoară a două persoane, pasageri într-unul dintre autovehiculele implicate, care au solicitat transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a dclarat Brigada Rutieră.

Polițiștii au spus că șoferii au fost testați cu aparatul Alcooltest, iar rezultatele au fost „zero”.

Autoritățile fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier.