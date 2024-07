Donald Trump, mesaj furios după ce George Clooney i-a cerut lui Biden să se retragă din cursa prezidențială: „Nu a făcut niciodată un film bun”

Fostul președinte american Donald Trump l-a atacat dur pe actorul George Clooney după ce acesta i-a cerut lui Joe Biden să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, relatează revista Variety.

„Deci acum actorul fals de filme George Clooney, care nu s-a apropiat niciodată de a face un film bun, se bagă în joc. El s-a întors împotriva lui Joe Tâlharul la fel ca șobolanii ce sunt amândoi”, a scris fostul președinte republican pe Truth Social, rețeaua sa de socializare.

„Ce știe Clooney despre orice? El folosește ‘linia de campanie’ a democraților că Biden, cel mai PROST Președinte din istoria Statelor Unite, ne-a ‘salvat democrația’. Nu, Joe Tâlharul a fost cel care a transformat în ARMĂ Forțele de Menținere a Legii împotriva Oponentului său politic, care a creat cea mai devastatoare INFLAȚIE din istoria Țării noastre, care a Făcut de râs Națiunea noastră în Afganistan, a cărui Politică a Granițelor Deschise nebunească a permis ca milioane de persoane să intre ilegal în Țara noastră, mulți dintre ei din închisori și azile pentru nebuni”, a continuat Donald Trump.

Candidatul republican la președinție a pretins și în timpul dezbaterii prezidențiale pe care a avut-o cu Biden la sfârșitul lunii trecute că anumite țări au dat drumul unor deținuți și persoane cu probleme mintale pentru a traversa ilegal granița în SUA, aceasta fiind una dintre numeroasele afirmații false pe care le-a făcut în timpul confruntării electorale.

„Tâlharul Joe Biden nu a salvat Democrația noastră, el a îngenuncheat Democrația. Clooney ar trebui să iasă din politică și să se întoarcă la televiziune. Filmele nu au funcționat niciodată cu adevărat pentru el!!!”, a conchis Donald Trump.

Ce a scris George Clooney în mesajul în care l-a îndemnat pe Biden să se retragă din cursa prezidențială

Este devastator să o spun, dar Joe Biden cu care am fost acum trei săptămâni la strângerea de fonduri nu era Joe «b F-ing deal» Biden din 2010”, a scris George Clooney într-un editorial de opinie publicat miercuri de The New York Times, referindu-se la faptul că a fost unul dintre organizatorii unei gale de strângere de fonduri pentru campania lui Biden la care au participat numeroase vedete de la Hollywood cu aproximativ două săptămâni înainte de prima dezbatere prezidențială.

„Nu era nici măcar Joe Biden din 2020. A fost același om pe care l-am văzut cu toții la dezbatere”, a adăugat Clooney. „A fost obosit? Da. Era răcit? Poate că da. Dar liderii partidelor noastre trebuie să înceteze să ne mai spună că 51 de milioane de oameni nu au văzut ceea ce tocmai am văzut noi”, a mai scris actorul.

Clooney, care se descrie ca un democrat de-o viață și este un prieten apropiat al familiei fostului președinte Obama, a adăugat: „Nu vom câștiga în noiembrie cu acest președinte. Pe lângă asta, nu vom câștiga Camera Reprezentanților și vom pierde Senatul”.

„Aceasta nu este doar opinia mea; aceasta este opinia fiecărui senator, membru al Congresului și guvernator cu care am vorbit în particular”, a adăugat Clooney. „Cu fiecare în parte, indiferent de ceea ce el sau ea spune public”, a precizat el.

Clooney și-a exprimat admirația pentru Biden și a spus că îl consideră un prieten.

„Cred în el. Cred în caracterul său. Cred în morala lui. În ultimii patru ani, a câștigat multe dintre bătăliile cu care s-a confruntat”, a mai scris Clooney.

„Dar singura bătălie pe care nu o poate câștiga este lupta împotriva timpului”, a punctat starul de la Hollywood.

Unii analiști politici americani consideră că Donald Trump și echipa sa de campanie nu își doresc ca Biden să se retragă din cursă și să fie înlocuit cu un alt candidat deoarece o astfel de mutare ar duce la complicarea calculelor lor electorale.

Sondajele de opinie arată că, dacă alegerile ar avea loc duminica aceasta, Donald Trump ar câștiga confortabil un nou mandat la Casa Albă.

