Două mari companii au început construcția unor parcuri fotovoltaice care vor acoperi consumul a peste 400.000 de gospodării din România

Proiectele fotovoltaice ale companiilor OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia au intrat în faza de construcție. Energia electrică produsă de aceste parcuri fotovoltaice este estimată să acopere echivalentul consumului anual al circa 410.000 de gospodării, se arată într-un comunicat al OMV Petrom transmis luni.

Estimarea este bazată pe factorul mediu de capacitate pentru energia solară în România și consumul mediu de energie electrică pe gospodărie conform datelor ANRE.

Situate în localitățile Ișalnița, Tismana și Rovinari, parcurile vor avea o capacitate instalată totală de aproximativ 550 MW.

Cât costă parcurile fotovoltaice

Cele patru parcuri fotovoltaice sunt estimate să devină operaționale în 2026.

Valoarea totală a investiției pentru cele patru parcuri fotovoltaice este de peste 400 de milioane de euro, din care aproximativ 70% este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, precizează OMV Petrom.

Prima tranșă din această finanțare, în valoare de aproximativ 16 milioane de euro, a fost primită în luna decembrie 2025.

OMV Petrom și CE Oltenia sunt parteneri egali în cadrul proiectelor, fiecare deținând o participație de 50%.

De la minerit la energie regenerabilă

Potrivit comunicatului, în cadrul programului RenewAcad din Târgu Jiu, implementat de către Fundația Șanse Egale cu sprijinul Wind Power Energy, în ultimii doi ani, peste 200 de tehnicieni minieri au fost recalificați ca instalatori de sisteme solare fotovoltaice.

„Transformăm o zonă cu tradiție în energia pe bază de cărbune într-un centru al energiei regenerabile”, a spus Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea de Gaze și Energie.

Aceste recalificări au loc în contextul în care România va renunța, în următorii ani, la energia pe bază de cărbune.