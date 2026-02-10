Eurodeputații adoptă obiectivul climatic al UE pentru 2040. Clauze mai flexibile

Eurodeputații au adoptat definitiv marți obiectivul climatic al Uniunii Europene pentru 2040: o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990, cu o oarecare flexibilitate, informează Agerpres citând agenția France Presse.

În sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a susținut cu 413 voturi pentru și 226 împotrivă acest obiectiv climatic ambițios, ce include și prevederi care permit achiziționarea de credite de carbon în afara continentului.

Ținta este semnificativă, deoarece Uniunea Europeană își redusese deja emisiile cu 37% până în 2023 față de nivelurile din 1990, o diminuare realizată în principal prin declinul cărbunelui și dezvoltarea energiilor regenerabile.

Credite internaționale de carbon

Pentru a convinge țări reticente precum Italia, au fost introduse clauze de flexibilitate în timpul negocierilor.

UE va putea astfel să își reducă emisiile interne cu 85% și să recupereze restul de 5% prin achiziționarea de credite internaționale de carbon care finanțează proiecte de decarbonizare în afara Europei.

Organizațiile de mediu critică acest mecanism, pe care îl consideră o externalizare a acțiunilor climatice.

Compromisul european include și o clauză pentru revizuirea acestei legi climatice și posibila adăugare a unor credite internaționale suplimentare de carbon, pentru a ajunge la ținta de până la 5% din efortul cerut statelor membre după 2030.

Sub presiunea Poloniei și Ungariei, europenii au amânat, în schimb, extinderea pieței carbonului la transportul rutier și încălzirea clădirilor cu un an, din 2027 până în 2028. Însă problema nu este rezolvată, deoarece mai multe state membre solicită în continuare o amânare după 2028.

„Nu există solidaritate și reciprocitate”

În ciuda acestei serii de concesii, Uniunea Europeană își subliniază poziția de lider în domeniul mediului, cu obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Cu mult în urma Chinei, UE este al patrulea cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, după Statele Unite și India.

Iar Europa își critică partenerii internaționali pentru că nu depun eforturile necesare.

Uniunea Europeană este „responsabilă doar pentru 6% din emisiile globale”, a subliniat recent comisarul european pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra.

„Europa este unul dintre liderii în acțiunea climatică și finanțează de departe majoritatea acțiunilor climatice din străinătate”, dar „solidaritatea și reciprocitatea, din păcate, nu merg întotdeauna mână în mână”, a deplâns el. „Acest lucru trebuie să se schimbe”, a adăugat oficialul european.