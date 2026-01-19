Fiul și nepotul lui Horațiu Potra, plasați în arest la domiciliu cu brățări electronice. Horațiu Potra rămâne în arest

Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis luni Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). În schimb, fiul său, Dorian Potra, precum și nepotul, Alexandru Potra, vor fi eliberați din arest preventiv și plasați în arest la domiciliu, urmând ca ei să poarte o brățară electronică de supraveghere, potrivit Agerpres. Decizia este definitivă.

„În baza art. 348 raportat la art. 242 alin. (2) şi art. 218 din Codul de procedură penală, dispune înlocuirea arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpaţii Potra Alexandru Cosmin şi Potra Dorian pe o durată de 30 de zile de la 19 ianuarie 2026 până la 17 februarie 2026, inclusiv”, se arată în minuta instanței.

Fiul și nepotul lui Potra au obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere și nu au voie să ia legătura cu ceilalți inculpați sau cu martorii din dosar.

Totodată, ÎCCJ a respins contestaţia lui Horaţiu Potra la măsura arestării preventive luate împotriva sa de Curtea de Apel Bucureşti, aşa încât acesta rămâne în arest.

Liderul mercenarilor din Congo, Horațiu Potra, a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică, alături de alți 20 de mercenari din gruparea sa, în același dosar în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Au fost arestați pe aeroportul din Dubai, anul trecut

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Ei au fost aduși în țară două luni mai târziu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru 21 ianuarie.

În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.

Horațiu Potra a cerut să fie repatriat din Dubai în România pentru a participa la proces.

Procurorii susțin că Horațiu Potra și grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.