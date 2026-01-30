Fost prezentator CNN, arestat după ce a relatat de la protestele din Minnesota. „La ordinul meu”, anunță procuroarea generală a lui Trump

Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele desfășurate în statul Minnesota împotriva operaţiunilor Serviciului federal de imigraţie (ICE), relatează AFP.

„La ordinul meu, în această dimineaţă (vineri), agenţii federali l-au arestat pe Don Lemon”, dar și pe alte trei persoane, inclusiv o jurnalistă independentă şi un fost candidat democrat la Camera Reprezentanţilor, a scris Pam Bondi pe X.

Bondi afirmă că aceste arestări au fost efectuate pentru presupusa implicare în „atacul coordonat” din 18 ianuarie asupra unei biserici din oraşul Saint Paul, capitala statului Minnesota, când protestatarii au perturbat o slujbă religioasă.

„Atac fără precedent contra libertății presei”

Avocatul lui Don Lemon a confirmat arestarea jurnalistului, în cursul nopții trecute, la Los Angeles.

„Don este jurnalist de peste 30 de ani, iar munca sa, protejată de Constituţie, în Minneapolis, nu este diferită de ceea ce a făcut întotdeauna”, a declarat avocatul Abbe Lowell într-un comunicat.

„Acest atac fără precedent împotriva Primului Amendament (al Constituţiei SUA, care protejează libertatea presei) şi această încercare flagrantă de a distrage atenţia de la numeroasele crize cu care se confruntă această administraţie nu vor rămâne fără răspuns”, a adăugat el, asigurând că Don Lemon va contesta aceste acuzaţii „viguros şi hotărât în instanţă”.

Jurnalistul Don Lemon. Credit foto: NDZ / StarMax / Profimedia

Prezentator vedetă al CNN până la demiterea sa în 2023, Don Lemon (59 de ani) lucrează în prezent ca jurnalist independent.

Luna aceasta, el a relatat despre un protest împotriva ICE desfășurat la o biserică din Saint Paul, unde manifestanţii credeau că directorul adjunct al biroului local al ICE oficia slujbe în calitate de pastor.

Trei persoane au fost deja arestate săptămâna trecută pentru participarea la această demonstraţie.

Serviciul federal pentru imigraţie şi vamă (ICE) desfăşoară de câteva săptămâni o operaţiune de amploare în statul Minnesota din nordul SUA, unde moartea a doi cetăţeni americani, Renee Good şi Alex Pretti, ambii ucişi de agenţi federali, a amplificat tensiunile.