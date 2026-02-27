Fostul președinte Bill Clinton, audiat în Congresul SUA în scandalul Epstein: „N-am văzut nimic și n-am făcut nimic rău”

Fostul președinte american Bill Clinton a fost audiat în comisia de anchetă a Congresului SUA privind dosarele Epstein. Clinton susține că nu a asistat și nu a comis „nimic rău” în perioada în care a avut legături cu Jeffrey Epstein, potrivit The Guardian. Audiere are loc într-un orășel aflat la nord de New York, Chappaqua, unde Bill și Hillary Clinton dețin o casă.

În intervenția de la debutul audierilor, Bill Clinton a spus că nu a făcut nimic rău în ce privește relațiile sale cu Jeffrey Epstein și nici nu a asistat la lucruri care să-i indice abuzurile comise de miliardarul care s-a sinucis în 2019.

„În primul rând, nu am avut nicio idee despre infracțiunile pe care le comitea Epstein. Indiferent de câte fotografii îmi veți arăta, sunt două lucruri care contează mai multe decât interpretările voastre ale acelor fotografii vechi de 20 de ani. Știu ce am văzut și, mai important, ce nu am văzut. Știu ce am făcut și, mai important, ce nu am făcut. Nu am văzut nimic și nu am făcut nimic rău”, a spus Clinton.

„Să o includeți pe Hillary nu a fost corect”

El a afirmat că, întrucât a crescut într-o familie marcată de abuzuri, nu ar fi acceptat să zboare în avionul lui Epstein dacă ar fi avut cea mai mică bănuială în ce privește faptele acestuia.

„Nu am văzut nimic care să-mi dea de gândit. Suntem aici doar că el s-a ascuns atât de bine pentru atât de multă vreme, iar atunci când totul a ieșit la iveală odată cu mărturisirea vinovăției din 2008, încetasem de multă vreme asocierea cu el”, a spus fostul președinte american.

Bill Clinton s-a referit și la audierea soției sale de către comisia de anchetă, audiere care a avut loc joi.

„Ați făcut-o pe Hillary să vină. Nu a avut nimic de-a face cu Jeffrey Epstein. Nimic. Nici nu-și amintește dacă l-a întâlnit vreodată. Nu a călătorit cu el și nici nu a vizitat vreo proprietate de-a lui. Indiferent dacă veți convoca 10 sau 10.000 de oameni, să o includeți pe ea nu a fost corect”, s-a adresat Clinton membrilor comisiei.

El i-a prevenit că pe membrii Congresului că s-ar putea să spună frecvent „nu-mi aduc aminte” întrucât interacțiunile sale cu Epstein au avut loc cu multă vreme în urmă.

„Fetele și femeile ale căror vieți le-a distrus Jeffrey Epstein merită nu doar dreptate, ci și vindecare. Le așteată de prea multă vreme pe amândouă. Deși scurta amiciție cu Epstein s-a încheiat cu mulți ani înainte ca infracțiunile sale să iasă la iveală și, deși nu au asistat în timpul interacțiunilor noastre limitate la vreun indiciu privind ceea ce se întâmpla, sunt aici ca prezint puținul pe care-l știu care ar putea preveni ca așa ceva să se mai întâmple vreodată”, a mai spus Bill Clinton.

Cum a decurs audierea lui Hillary Clinton

Hillary Clinton, fostă șefă a diplomației americane, a fost chemată să depună o mărturie în spatele ușilor închise, joi, în ancheta deschisă de comisia de supraveghere din cadrul Camerei Reprezentanților cu privire la dosarele Epstein, și i-a acuzat pe republicani că sunt „pe deplin conștienți” că ea nu deține nicio informație care să ajute investigația, cerând în schimb citarea președintelui Donald Trump.

Ea a reclamat un „teatru politic partizan” al republicanilor, care susțin, în schimb, că mărturia fostului secretar de stat este vitală pentru investigația comisiei parlamentare de supraveghere.

„M-ați constrâns să depun mărturie, pe deplin conștienți că nu am cunoștințe care să vă ajute investigația, pentru a distrage atenția de la acțiunile președintelui Trump și pentru a le mușamaliza în ciuda apelurilor legitime de răspunsuri”, a declarat Clinton, conform declarației sale de deschidere din comisia de supraveghere, pe care a postat-o ​​pe X.

Ea a solicitat comisiei să îl citeze și pe președintele Donald Trump să depună mărturie despre interacțiunile cu Jeffrey Epstein.

„Acest eșec instituțional este conceput pentru a proteja un partid politic și un funcționar public, mai degrabă decât pentru a căuta adevărul și dreptatea pentru victime și supraviețuitori, precum și pentru publicul care dorește, de asemenea, să ajungă la rădăcina acestei probleme”, a continuat Clinton. „Inima mea se frânge pentru supraviețuitori. Și sunt furioasă în numele lor.”

Audierea soţilor Clinton încheie luni de lupte cu şeful republican al comisiei de anchetă, James Comer. Iniţial convocaţi în octombrie, Bill şi Hillary Clinton au refuzat să se prezinte, scrie AFP.

Ameninţaţi de comisia cu urmărire în justiţie pentru obstrucţionarea Congresului, Hillary şi Bill Clinton au anunţat în cele din urmă, la sfârşitul lunii ianuarie, că acceptă să fie audiaţi. Cuplul a cerut fără succes ca audierile să fie publice spunând că vor să evite instrumentalizarea declaraţiilor lor de către republicani.