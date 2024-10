George Simion despre Sebastian Ghiță: E o problemă „felul în care l-au albit și nu mai are dosare”

„Sebastian Ghiță a fost Golden Boy al serviciilor secrete din România până când s-au certat între ei”, a spus liderul AUR, la un interviu HotNews.

Invitat la emisiunea de interviuri a candidaților la alegerile prezidențiale, George Simion a fost întrebat ce relații are cu Sebastian Ghiță. Întrebarea a venit în contextul în care Gigi Becali a spus că atât Sebastian Ghiță, cât și Viorel Hrebenciuc i-au cerut să fie ajutat Simion ca să ajungă în turul 2.

Despre Sebastian Ghiță a spus că ”Nu știu dacă este un condamnat fugar, trebuie să întreb instanțele că știu că nu mai are dosare. Felul în care l-au albit și nu mai are dosare e o problemă”.

„Au fost răfuieli între serviciile secrete și multă vreme Sebastian Ghiță a fost băiatul deștept al serviciilor secrete până s-au certat între ei”.

”Nu am nicio relație cu Sebastian Ghiță. Nu l-am mai văzut din 2016. Am fost în Serbia recent și am făcut totul public. Am evitat să mă văd cu Sebastian Ghiță, pentru că am fost întrebat dacă vreau”.

„Am fost la o emisiune la Realitatea, nu e frumos să dau numele moderatorului respectiv. Și m-a întrebat «dar eu sunt în relații bune cu Sebi, nu vă intermediez, nu vorbesc cu el să te vezi?» Nu, mulțumesc, ar fi aceeași prostie pe care a făcut-o Geoană în noaptea dinaintea dezbaterii cu Băsescu”.

În legătură cu sprijinul PSD pentru turul 1, Simion a spus că ”Eu i-am zis lui Gigi Becali că poate candida dar să nu aud de bandiții care au distrus România, pentru că mi-a relatat episoadele cu Hrebenciuc și cu Rareș Bogdan care a spus că mă va vota în turul 2”.