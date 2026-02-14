Groenlanda, râvnită în continuare de Donald Trump. „Este foarte serios în privința acestei teme”, spune premierul Danemarcei

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat sâmbătă că ambiţia preşedintelui american Donald Trump de a dobândi Groenlanda nu s-a diminuat, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Deşi perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul NATO pentru insula arctică, care face parte din regatul Danemarcei, s-a îndepărtat în ultimele săptămâni, Mette Frederiksen a declarat că criza nu s-a încheiat.

„Cred că dorinţa preşedintelui american este exact la fel. Este foarte serios în privinţa acestei teme”, a declarat ea la un panel de la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Moderatorul acestui panel a întrebat-o pe şefa guvernului de la Copenhaga dacă există un preţ pentru care Danemarca ar fi dispusă să-i vândă Groenlanda lui Trump. „Binenţeles că nu. Poţi pune un preţ pe o parte a Spaniei? Sau o parte a SUA?”, a răspuns ea.

„Trebuie să protejăm statele suverane. Trebuie să protejăm dreptul oamenilor la autodeterminare. Iar oamenii din Groenlanda au fost foarte clari: nu vor să devină americani”, a adăugat şefa guvernului danez.

Ea a precizat că susţine o creştere a prezenţei NATO în Groenlanda pentru a proteja Arctica, unul dintre principalele motive avansate de Trump pentru a încerca să obţină controlul american al insulei bogate în resurse.

La o întâlnire de la Davos de luna trecută, Trump şi-a retras ameninţările de a folosi forţa militară pentru a ocupa Groenlanda şi a renunţat şi la taxele vamale punitive anunţate împotriva mai multor ţări europene care s-au opus demersului său.

SUA, Danemarca şi Groenlanda poartă discuţii privind viitorul insulei în diferite formate, inclusiv la Conferinţa de Securitate de la Munchen.