Sari direct la conținut
Actualitate

Groenlanda, râvnită în continuare de Donald Trump. „Este foarte serios în privința acestei teme”, spune premierul Danemarcei

  • Andrei Georgescu
HotNews.ro
Mette Frederiksen, Foto: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia Images
Mette Frederiksen, Foto: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia Images

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat sâmbătă că ambiţia preşedintelui american Donald Trump de a dobândi Groenlanda nu s-a diminuat, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Deşi perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul NATO pentru insula arctică, care face parte din regatul Danemarcei, s-a îndepărtat în ultimele săptămâni, Mette Frederiksen a declarat că criza nu s-a încheiat.

„Cred că dorinţa preşedintelui american este exact la fel. Este foarte serios în privinţa acestei teme”, a declarat ea la un panel de la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Moderatorul acestui panel a întrebat-o pe şefa guvernului de la Copenhaga dacă există un preţ pentru care Danemarca ar fi dispusă să-i vândă Groenlanda lui Trump. „Binenţeles că nu. Poţi pune un preţ pe o parte a Spaniei? Sau o parte a SUA?”, a răspuns ea.

„Trebuie să protejăm statele suverane. Trebuie să protejăm dreptul oamenilor la autodeterminare. Iar oamenii din Groenlanda au fost foarte clari: nu vor să devină americani”, a adăugat şefa guvernului danez.

Ea a precizat că susţine o creştere a prezenţei NATO în Groenlanda pentru a proteja Arctica, unul dintre principalele motive avansate de Trump pentru a încerca să obţină controlul american al insulei bogate în resurse.

Citește și
Marea Britanie trimite forțe aeronavale în Atlanticul de Nord. Keir Starmer: „Trebuie să fim pregătiți să luptăm”

La o întâlnire de la Davos de luna trecută, Trump şi-a retras ameninţările de a folosi forţa militară pentru a ocupa Groenlanda şi a renunţat şi la taxele vamale punitive anunţate împotriva mai multor ţări europene care s-au opus demersului său.

SUA, Danemarca şi Groenlanda poartă discuţii privind viitorul insulei în diferite formate, inclusiv la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro