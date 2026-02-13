În ce condiţii e posibilă o alianţă PSD-AUR? Daniel Băluţă, în studioul HotNews, de la ora 11.00

Primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă vorbeşte într-un interviu pentru publicul HotNews despre posibilitatea ca PSD să rupă coaliţia şi să formeze o alianţă cu partidul AUR şi despre disputa pe care o are cu Primarul Capitalei Ciprian Ciucu.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, este difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube şi Facebook.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a invitat, luni, PSD să se alăture demersului privind suspendarea din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, iar prim-vicepreşedintele AUR a vorbit, într-o emisiune la Realitatea TV, despre o posibilă alianţă cu PSD. Primarul Sectorului 4 şi liderul PSD Bucureşti Daniel Băluţă va vorbi, în studioul HotNews, despre oferta venită din opoziţie şi despre cum vede el stabilitatea coaliţiei de la guvernare.

Abonaţi-vă la HotSpot pentru a nu pierde interviul LIVE!

Daniel Băluţă l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan într-o emisiune la Digi24 şi l-a asociat cu personajul „Jupuitu” din romanul „Moromeţii” de Marin Preda – perceptorul care încasa impozitele sătenilor. „Nu putem să aplaudăm un om care știe un singur lucru: să taie”, a spus primarul Sectorului 4.

De asemenea, el a lansat mai multe atacuri către primarul general Ciprian Ciucu, acuzându-l de mitocănie, bullying și lipsă de caracter. „Probabil că este frustrat”, a răspuns primarul Capitalei, care a mai afirmat că PSD îi poate bloca mandatul, iar acest lucru i se pare foarte cinic.