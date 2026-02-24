În loc de cuvinte, două ucrainence și-au pus experiența în imagini pe care au trimis-o unei importante publicații

La 4 ani de război, desenatoarele Jenia Polosina și Anna Ivanenko au relatat în bandă desenată cum arată viața locuitorilor din Kiev.

Cotidianul american The New York Times a publicat marți un editorial tip ilustrație al celor două artiste de benzi desenate care locuiesc în Kiev.

O imagine surprinde un peisaj de la fereastră asupra capitalei Kiev, în toiul gerului pe care oamenii l-au îndurat iarna asta: monumentul Patria Mamă, blocuri înghețate și copaci acoperiți de zăpadă.

În timpul acestui sezon rece, au fost zile când mii de locuitori din capitala ucraineană au rămas fără căldură din cauza atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice. Iar un alt desen al celor două desenatoare arată focul bombardamentului din timpul nopții.

O imagine arată efectele acestor atacuri în plin ger. Rămași fără curent, oamenii și-au luminat casele cu ajutorul lumânărilor.

Alții s-au încălzit cu flăcările de la aragaz, arată un alt desen.

O altă imagine arată pumnul strâns al unui ucrainean, simbolizând puterea de a rezista.

Lipsa căldurii în gerul iernii a fost, de altfel, și cea mai apăsătoare problemă de la Kiev. Iar o imagine făcută de cele două ucrainence care arată un grup de oameni cu haine groase – un bătrân merge în baston, o femeie plimbă un câine – pare mai degrabă să surprindă cât de preocupați sunt oamenii să reziste frigului.

„Când întâlnești oameni pe stradă, conversațiile banale sunt doar despre cum reușim să ne încălzim. Poate chiar conversația în sine este o modalitate de a ne încălzi”, scrie în textul narativ al imaginii.

Iar o altă imagine arată un cartier de blocuri gri, cu copaci acoperiți de zăpadă. Între clădiri, strada s-a transformat într-un derdeluș, iar mai mulți copii se dau cu sania la vale. În prim-plan, se vede parțial chipul unei femei cu bentiță galbenă și obrajii roșii de frig.

Mesajul fotografiei: „Mereu, chiar și în adâncul celei mai reci ierni, există căldură”.