Iniţiativă legislativă: Etichete cu indicele de reparabilitate pe produsele electrice şi electrocasnice

Doi parlamentari USR au iniţiat un proiect de lege care prevede că produsele electrice şi electrocasnice din magazine ar trebui să aibă o nouă etichetă cu „indicele de reparabilitate”, astfel încât cumpărătorii să ştie din start dacă un aparat poate fi reparat uşor sau nu.

Iniţiativa legislativă depusă de parlamentarii USR Pollyanna Hangan şi Remus Negoi urmăreşte să îi ajute pe consumatori să facă alegeri informate, după modelul etichetei privind valoarea nutritivă a produselor alimentare, se arată într-un comunicat de presă transmis sâmbătă de USR și citat de Agerpres.

„Indicele de reparabilitate le oferă consumatorilor produse mai durabile şi uşor de întreţinut, le oferă producătorilor oportunitatea de a se diferenţia pe o piaţă extrem de competitivă şi, de asemenea, contribuie la protejarea mediului prin reducerea deşeurilor electronice, care acum sunt în continuă creştere”, declară deputata USR Pollyanna Hangan.

Proiectul legislativ transpune în legislaţia românească prevederile Directivei europene 2024/1799 privind normele comune de promovare a reparării bunurilor, directivă care ar trebui aplicată la nivelul statelor UE până la 31 iulie 2026, precizează sursa citată.

Obiectivul principal este încurajarea creşterii ratei de reparare a produselor electrice şi electronice până la atingerea unui nivel de cel puţin 60% până la data de 31 iulie 2030.

„Comportamentul de cumpărare al unui cetăţean depinde şi de modul în care ştie, de la început, dacă respectivul echipament va putea fi reparat uşor sau nu. Acest indice de reparabilitate îl va ajuta să decidă, pe lângă preţ, marcă, indice energetic, design şi altele, că acel echipament este ceea ce îi trebuie. Câştigă cumpărătorii, câştigă producătorii eficienţi, câştigăm un mediu curat, având echipamente cu durată de viaţă mai mare”, precizează senatorul USR Remus Negoi.

La ce produse se va aplica

Într-o primă etapă, indicele de reparabilitate se va aplica la câteva categorii de produse pilot: maşini de spălat (inclusiv maşini de spălat rufe, maşini de spălat rufe cu uscător, uscătoare de rufe şi maşini de spălat vase), televizoare, echipamente frigorifice (frigidere, combine frigorifice, lăzi frigorifice), centrale termice, aparate de aer condiţionat cu sau fără invertor, aspiratoare, maşini electrice de tuns iarba. Ulterior, indicele poate fi extins, treptat, şi la alte tipuri de produse electrice şi electronice, spun iniţiatorii.

Indicele de reparabilitate va fi cuprins între 1 şi 10 (valoarea mai mare indică un grad mai mare de reparabilitate) şi va fi afişat în mod vizibil pe ambalajul produsului, dar şi la punctul de vânzare (fizic sau online), în proximitatea preţului.

Indicele se va calcula după cinci criterii principale, printre care cât timp pune producătorul la dispoziţia reparatorilor şi consumatorilor documentaţia tehnică aferentă produsului, uşurinţa demontării/dezasamblării, disponibilitatea componentelor, asistenţa gratuită la distanţă şi accesul la servicii de reparaţie.

Introducerea indicelui îi va responsabiliza pe producători, importatori, achizitori intracomunitari, distribuitori şi comercianţi, în vederea includerii criteriilor de reparabilitate încă din etapa de proiectare a produselor, va încuraja dezvoltarea de produse care pot fi reparate cu uşurinţă, arată sursa citată.

Propunerea legislativă a fost elaborată în urma consultării cu organizaţii profesionale, organizaţii patronale şi reprezentanţi ai autorităţilor publice care vor avea rol de implementare şi aplicare (Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului), se mai arată în comunicat.