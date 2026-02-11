Italia înăsprește regulile privind migrația. Proiectul extinde și lista de condamnări pentru care poate fi expulzat un străin

Guvernul de la Roma a propus miercuri o înăsprire a regulilor în materie de migrație, printr-un proiect care le va oferi miniștrilor puterea de a interzice sosirile pe mare în circumstanțe „excepționale”, conform documentului consultat de AFP.

Proiectul de lege aprobat de guvernul italian prevede posibilitatea de a fi instituită o interdicție temporară „de trecere a limitei apelor teritoriale în cazuri de amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității naționale”.

Interdicția, care ar trebuie emisă la recomandarea Ministerului de interne, poate dura până la șase luni.

Proiectul de lege extinde și lista de condamnări pentru care poate fi expulzat un străin din Italia.

Dacă va fi aprobat de parlament, proiectul va facilita și relansarea inițiativei privind „centrele de returnare” din Albania. Demersul este în impas după o serie de contestații juridice.

Proiectul aprobat miercuri de miniștrii premierului Giorgia Meloni stabilește că migranții veniți pe mare din străinătate cărora le este interzis accesul în apele italiene pot fi duși în țări cu care Roma are un acord privind detenția sau repatrierea – și anume Albania.

Italia – precum și România – se numără printre cele 19 state din UE care au solicitat Comisiei Europene să aloce fonduri pentru crearea de centre de returnare a migranților în afara blocului comunitar, scria AFP, citată de Agerpres, în 17 decembrie, în contextul în care țările membre ale blocului comunitar au convenit să înăsprească politica privind migrația.

Zeci de mii de migranți veniți pe mare în fiecare an

Una dintre promisiunile cu care a fost aleasă în 2022 Giorgia Meloni, liderul partidului Frații Italiei, a fost aceea de a opri zecile de mii de migranți care ajung pe țărmurile italiene cu ambarcațiuni de mici dimensiuni în fiecare an.

Guvernul său a semnat acorduri cu țări nord-africane pentru a limita plecările, restricționând în același timp activitățile organizațiilor caritabile care operează ambarcațiuni de salvare în zona centrală a Mării Mediterane.

Noua lege ar putea împiedica și mai mult activitatea organizațiilor neguvernamentale, care în realitate salvează un procent mic de migranți, cei mai mulți fiind salvați de autoritățile italiene.

Proiectul a fost aprobat la o zi după ce Parlamentul European a adoptat două texte care înăspresc politica UE privind migrația și pentru care Italia insistase.

„Frontierele Italiei sunt frontierele Europei. Să le apărăm este o datorie”, a declarat ministrul italian al afacerilor interne, Matteo Piantedosi, într-o postare pe X miercuri seară.

În acest an, în Italia, au ajuns pe mare aproape 2.000 de migranți. Numărul este în scădere comparativ cu perioada similară a anului trecut, când era de 4.400, conform datelor guvernamentale.