Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Patru sportivi români intră azi în competiție
HotNews.ro
Patru sportivi români vor evolua duminică, în a doua zi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, scrie News.ro.
La schi fond – 10 km+10 km schiatlon, Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene vor intra în competiţie de la ora 13.30.
Eduarc Crăciun şi Valentin Creţu vor evolua în manşele 3 şi 4 la simplu sanie.
Proba de sanie se desfăşoară de la ora 18.00.
România este reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor concura la 9 discipline.
