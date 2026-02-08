Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Patru sportivi români intră azi în competiție

Ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de Iarnă se desfășoară în Italia, la Milano și Cortina d’Ampezzo. Credit: Andrei Antipov / Alamy / Profimedia

Patru sportivi români vor evolua duminică, în a doua zi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, scrie News.ro.

La schi fond – 10 km+10 km schiatlon, Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene vor intra în competiţie de la ora 13.30.

Eduarc Crăciun şi Valentin Creţu vor evolua în manşele 3 şi 4 la simplu sanie.

Proba de sanie se desfăşoară de la ora 18.00.

România este reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina de 28 de sportivi şi o rezervă, care vor concura la 9 discipline.