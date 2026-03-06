Rețelele de socializare, interzise pentru tinerii sub 16 ani și în una din cele mai mari țări din lume. „Copiii se pot plânge”

Copii făcându-și un selfie cu un telefon mobil pe o barcă avariată acostată la o plajă de lângă Jakarta., FOTO: Rey Pictures / Alamy / Profimedia Images

Indonezia, a patra țară din lume ca număr total al locuitorilor, va restricționa accesul copiilor sub 16 ani la platformele de social media, alăturându-se astfel statelor care introduc măsuri de protecție online pentru a reduce riscurile de dependență și hărțuire cibernetică, transmite Reuters.

Mai multe guverne au impus limitări privind utilizarea rețelelor sociale de către copii, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de impactul pe care social media îl are asupra siguranței și sănătății mintale a minorilor.

Australia a introdus în decembrie o interdicție a rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani, iar Spania a anunțat luna trecută că va adopta aceeași măsură.

Măsura este de asemenea pe masa guvernului britanic, și a trecut de un prim vot în parlamentul francez.

În Asia, Malaysia, o vecină a Indoneziei, a anunțat în noiembrie că va interzice și ea accesul la rețelele sociale pentru utilizatorii sub 16 ani, începând de anul acesta.

De când va fi introdusă interdicția în Indonezia

Meutya Hafid, ministra Comunicațiilor și Digitalizării din Indonezia, a anunțat într-un mesaj video că guvernul va „amâna accesul” copiilor sub 16 ani la conturile de social media până când aceștia împlinesc vârsta respectivă.

Ea a precizat că măsura va fi luată prin decret guvernamental și că, începând cu data de 28 martie, conturile deținute de copii sub 16 ani pe „platforme cu risc ridicat” vor fi dezactivate treptat.

Ministra a menționat că printre platformele incluse în această categorie se numără TikTok, Facebook, Instagram și Roblox.

„Procesul va fi realizat treptat până când toate platformele își vor îndeplini obligațiile”, a spus ea, fără a detalia ce anume trebuie să facă acestea pentru a se conforma noilor cerințe.

„Copiii noștri se confruntă cu riscuri”

„Ne dăm seama că acest lucru poate provoca disconfort la început. Copiii se pot plânge, iar părinții pot fi confuzi în fața acestor plângeri”, a mai spus ministra Comunicațiilor din Indonezia.

„Copiii noștri se confruntă cu riscuri – de la pornografie, hărțuire cibernetică și fraude online până, cel mai important, dependență”, a continuat ea.

TikTok, Meta – compania care deține Facebook și Instagram – și Roblox nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Rata de penetrare a internetului în Indonezia, o țară cu aproximativ 280 de milioane de locuitori, a ajuns la 79,5% în 2024, potrivit unui sondaj realizat pe un eșantion de 8.700 de persoane de către Asociația furnizorilor de servicii de internet din Indonezia.

Sondajul arată că 48% dintre copiii sub 12 ani au acces la internet, iar unii dintre respondenții din această grupă de vârstă folosesc Facebook, Instagram și TikTok. De asemenea, studiul indică faptul că penetrarea internetului ajunge la 87% în rândul utilizatorilor din „Generația Z”, cu vârste între 12 și 27 de ani.