Lituania va declara stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă lansate din Belarus: „Nu excludem luarea unor măsuri suplimentare”

Fotografie nedatată, publicată de Serviciul de Pază de Frontieră al Lituaniei cu un ofițer care inspectează un balon folosit pentru transportul țigărilor în Lituania Foto: State Border Guard Service / AP / Profimedia

Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunțat vineri că țara sa va declara „stare de urgență națională” din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, relatează AFP, conform Agerpres.

„În prezent, pregătim cadrul legal și documentele necesare”, le-a spus Ruginiene jurnaliștilor, numind declararea stării de urgență „cea mai bună cale de urmat în acest moment”.

Introducerea stării de urgență permite guvernului și autorităților locale să dedice resurse suplimentare luptei împotriva baloanelor de contrabandă.

„Nu excludem luarea unor măsuri suplimentare”, a adăugat Ruginiene, precizând că se așteaptă ca starea de urgență să fie declarată săptămâna viitoare.

Recent, din cauza incursiunilor baloanelor venite din Belarus, cele mai mari două aeroporturi lituaniene, din Vilnius și Kaunas, au fost nevoite să-și suspende operațiunile în mai multe rânduri.

Autoritățile lituaniene afirmă că baloanele, care zboară la o înălțime de până la zece kilometri, sunt lansate în mod deliberat pe rutele de zbor ale aeroporturilor și constituie un atac asupra aviației civile.

Deși baloanele folosite pentru transportul țigărilor au fost folosite mult timp de contrabandiști, abia în ultimele luni acestea au provocat închiderea aeroporturilor.

Statul baltic, membru al NATO și UE, acuză de mult timp Belarusul, un aliat apropiat al Rusiei, că poartă un război hibrid.

Incidentele cu baloane suspecte, care s-au intensificat în octombrie, au determinat Lituania să închidă temporar cele două puncte de trecere a frontierei cu Belarus la sfârșitul lunii.

Ca represalii, Minsk a împiedicat camioanele lituaniene să circule pe drumurile sale și le-a interzis să părăsească țara fără a plăti mai întâi o taxă, ceea ce Vilnius a denunțat ca fiind „un act de luare de ostatici” de către Belarus.

Mii de camioane lituaniene rămân blocate în Belarus. Minsk cere consultări cu ministrul lituanian de externe, în timp ce Vilnius pledează pentru sancțiuni mai dure împotriva vecinului său.