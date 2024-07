Luna trecută a fost cea mai caldă lună iunie de când există date meteo în România, media de la peste 100 de stații meteorologice fiind cu peste un grad mai mare decât cea din iunie 2019, arată datele ANM transmise către HotNews.ro. Iunie a fost anul acesta mai caldă decât multe luni iulie și august din trecut.

Media temperaturii lunii iunie 2024 în România a fost de 22,0 C, cu 1,1 C peste recordul anterior, din iunie 2019. În general, când un astfel de record lunar este depășit, diferența este de 0,2-0,3 C, dar iunie 2024 a fost excepțional de caldă. Media temperaturii lunii iunie în țară pentru ultimii 60 de ani este de 18,8 C.

Topul celor mai calde luni iunie în România (date ANM)

2024: 22,0 C

2019: 20,9 C

2012: 20,7 C

2007: 20,5 C

Abaterea față de intervalul de referință 1991-2020 a fost de 3,2 C în iunie 2024, iar față de intervalul 1981-2010, de 3.7 C.

Luna iunie 2024 a fost mai caldă și decât multe luni iulie din trecut și a fost mult peste media de temperatură a lunii iulie în ultimii 60 de ani, medie care este de 20,5 C. Vara chiar a început în forță în 2024!

Este incredibil de mare diferența față de cele mai reci luni iunie: în 1976, media pe țară a fost de numai 15,9 C în a șasea lună din an, iar în 1984, de 16 C. Luna trecută a avut o medie cu 6 C mai mare.

Luna iunie a adus temperaturi de 39 C și valul de căldură s-a simțit puternic în ultima decadă a lunii.

Cea mai caldă lună din istoria măsurătorilor meteo din România a fost iulie 2012, cu o medie pe țară de +23,9 C.