Mai multe decese misterioase în munții din vestul Bulgariei îi nedumeresc pe anchetatori

Șase persoane au fost găsite moarte în munții din vestul Bulgariei în cursul săptămânii trecute, într-un caz marcat de relatări contradictorii și circumstanțe stranii, care l-au făcut pe un procuror să compare cele două triple decese cu apreciatul serial de mister din anii 1990 „Twin Peaks”, relatează Reuters.

„Este un caz fără termen de comparație în țara noastră”, a declarat Zahari Vaskov, directorul Direcției Generale a Poliției Naționale, la o conferință de presă susținută luni.

Procurorii suspectează că decesele ar putea fi crime urmate de sinucidere sau sinucideri, această lipsă de claritate alimentând speculațiile și teoriile conspirației în rândul bulgarilor.

Duminică, poliția a descoperit trupurile a trei persoane, inclusiv ale unui băiat de 15 ani, într-o autorulotă în zona vârfului Okolchitsa. Anchetatorii cred că acestea erau legate de o triplă crimă petrecută cu o săptămână mai devreme, la o cabană montană din apropiere de Petrohan, care a fost ulterior incendiată.

Ce au reușit să reconstituie până acum anchetatorii bulgari

Cabana era folosită drept bază de către o organizație neguvernamentală dedicată protecției naturii, deși unele relatări i-au descris pe membrii acesteia și ca „rangeri”, care timp de ani de zile au patrulat zona din apropierea graniței cu Serbia și au sprijinit poliția de frontieră.

Cinci dintre cei morți erau membri ai ONG-ului Agenția Națională pentru Controlul Ariilor Protejate și locuiseră la cabană, a declarat poliția. Băiatul era fiul unui prieten.

Niciun membru al ONG-ului nu a putut fi contactat pentru a comenta decesele din cadrul grupului.

Poliția a făcut publice imagini CCTV din exteriorul cabanei, înregistrate la 1 februarie, în ziua crimelor, care îi arată pe toți cei șase decedați luându-și rămas-bun unii de la alții. Cei trei care au rămas la cabană au fost ulterior filmați dând foc construcției.

Persoanele decedate erau membrii unui ONG bizar

Poliția a declarat că membrii ONG-ului erau implicați în budismul tibetan, adăugând că în interiorul cabanei au fost găsite cărți și bannere budiste. De asemenea, poliția a citat o rudă a unuia dintre membri, care a vorbit despre o „instabilitate psihologică excepțională” în cadrul grupului.

Polițiștii au precizat că patru tuburi de cartuș, două pistoale și o pușcă au fost găsite lângă trupuri. Experții criminaliști au stabilit că focurile au fost trase de la mică distanță.

Poliția a reușit ulterior să dea de urma celorlalți trei membri ai grupului, doar pentru a-i găsi morți în autorulotă. Doi dintre ei prezentau leziuni la nivelul capului, în timp ce autopsia celui de-al treilea era încă în desfășurare.

„Putem concluziona, pentru ambele investigații, că una dintre principalele versiuni pe care lucrăm este crima urmată de sinucidere, și sinuciderea”, a declarat Natalia Nikolova, procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel din capitala Sofia.