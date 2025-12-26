Deputatul SOS Mihai Caragață vine la Parlament cu un Mercedes GLE, care nu apare în declarația de avere

Mihai Caragață este deputat de Ialomița și a intrat în Parlament în alegerile din noiembrie 2024, pe listele SOS România. HotNews l-a filmat venind la Parlament cu un SUV Mercedes GLE, care nu apare în declarația de avere.

În Parlament, mașinile private de zeci sau de peste o sută de mii de euro pe care le conduc aleșii nu apar, uneori, în declarațiile de avere. De Sărbători, HotNews a filmat și a discutat cu câțiva dintre aleși.

Mihai Caragață, deputat SOS România conduce un Mercedes GLE care nu e al lui

„E pe firmă mașina, sunt acționar majoritar”, susține Mihai Caragață, deputat SOS România, înainte de a se urca în mașina SUV Mercedes GLE, cu care a venit la Parlament. În declarația de avere pe care a depus-o în iunie 2025, alesul a trecut o singură mașină: o Dacia 1300, an de fabricație 1980.

Firma pe care este înregistrată mașina este Auto Gold Bussines, societatea se ocupă de „domeniul auto”.

Cum sunt regulile

Legea nu îi obligă pe aleși să treacă mașinile cu care circulă, dacă ele sunt înregistrate pe numele firmelor la care sunt acționari sau asociați. Mai mult, Curtea Constituțională a decis că declarațiile de avere nu trebuie să fie publice, ci ar trebui depuse la Agenția Națională de Integritate.

Pentru a putea fi folosite de parlamentari, legea prevede că alesul fie nu deduce TVA pentru mașina achiziționată pe firmă, fie are obligația să aibă „foi de parcurs” pentru utilizarea autovehiculului.

Un control efectuat recent de ANAF, după o anchetă Snoop.ro, a confirmat că președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, Mihai Weber, utiliza un Mercedes GL53 în scop personal, nu în interesul firmei. El a returnat mașina companiei de leasing după controlul ANAF.

Citește și VIDEO Parcarea lui Moș Crăciun. Explicațiile unui deputat când a fost surprins la Parlament cu un BMW X5 care nu îi apare în declarația de avere

Deputatul Caragață: „A costat cam 123.000 de euro”

Cum explică Caragață? „Folosesc mașina în mod uzual, este mașina firmei, dar eu sunt acționar majoritar, mă ocup de acțiunile societății, mi se pare normal. O dețin dinainte de a intra în politică și de a fi deputat. Deducerea de TVA am făcut-o în momentul în care am achiziționat-o și nu eram în politică, eram administrator. Am cedat funcția de administrator după ce am ajuns deputat”, a declarat Caragață pentru HotNews.ro.

El precizează că în prezent nu mai deduce TVA pentru reparații sau asigurări, mai ales că deține „service-uri auto și spălătorii”.

„A costat cam 123.000 de euro, nu mai țin minte, cred că au trecut doi ani și jumătate de atunci. Mereu am condus mașina zilnic, mi se pare normal, legea îmi permite”, a precizat Caragață pentru HotNews.

Mihai Caragață, deputat SOS, lângă mașina sa, Mercedes GLE, care nu apare în declarația de avere

Cum merge firma Auto Gold Bussines din Ialomița

Potrivit site-ului termene.ro, Florin Caragață este asociat unic în firma Auto Gold Bussines, din județul Ialomița. De la sfârșitul anului trecut, când a ajuns deputat, s-a retras din calitatea de acționar, iar locul său a fost luat de soția sa.

Societatea comercială a avut, în 2024, o cifră de afaceri de 2.7 milioane de lei și un profit de 202.407 de lei. În declarația de avere, deputatul Caragață a precizat că a încasat dividende în valoare de 145.000 de lei de la firma pe care o deține.

„Eu stau și mă întreb după 36 de ani dacă s-a meritat sacrificiul românilor din 89. Din punctul meu de vedere a fost o lovitură de stat instrumentată de puteri care trebuiau să detroneze practic evoluția României. Am fost singura țară din lume care ne-am plătit datoriile și acest lucru trebuia pedepsit… Forțele externe ne-au exterminat, din grânarul Europei am ajuns sclavii Europei. Totul a fost orchestrat pentru a ne distruge ca nație”, a afirmat în urmă cu câteva zile Mihai Caragață, într-o postare de pe Facebook.

Un alt deputat SOS, Vlad-Andrei Vodra, plătește pentru închirierea mașinii o sumă egală cu indemnizația sa de parlamentar

Vlad Andrei-Vidra a fost ales deputat de Bihor pe listele SOS România. În declarația de avere apare că deține două mașini: un Fiat din 2013 și un VW, tot din 2013.

La Parlament, deputatul a fost filmat cu un Mercedes GLE, nu cu autoturismele care apar în declarația de avere.

Numărul de înmatriculare al SUV-ului este similar cu numele firmei deputatului: AVV. Vidra deține firma AVV Parts Logistisc.

El mai deține părți în alte patru firme: Coprot SRL, Eurotruck SRL, Arhi Cons Transilvania și Comalin 84 Martin SA.

Vlad Andrei-Vidra vine la Parlament cu un Mercedes GLE, care nu apare în declarația de avere

„Mașina este pe o firmă, firma apare în declarația de avere. Firma se numește Auto Vest. Vă garantez că este în regulă. 2.000 de euro plătesc chirie pentru mașină”, a declarat deputatul pentru HotNews.

Suma este aproape egală cu indemnizația pe care deputatul SOS o primește de la Parlament pentru activitatea sa.

Firma Auto Vest nu este pe numele deputatului, acționar apare, potrivit termene.ro, Avram Stănosoiu Constantin. În schimb, în declarația de avere a deputatului apare firma AVV Parts Logistics.

Firmele celor doi deputați SOS au afaceri cu statul, potrivit site-ului termene.ro, pentru livrarea de piese auto cu diferite instituții locale. Valorile contractelor sunt de ordinul sutelor sau miilor de lei.