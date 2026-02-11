Ministerul Apărării a explicat cum au apărut resturi de dronă pe plaja din Mamaia. Cazul e în continuare cercetat

Resturi de dronă, găsite pe plaja din Mamaia. Foto: Gazeta de Sud

Resturile de dronă care au apărut pe plaja din Mamaia pot proveni de la o țintă aeriană care a fost distrusă la un exercițiu militar desfășurat recent la poligonul Capu Midia, a transmis MApN. „Există posibilitatea (…) să fie aduse de valuri la mal”, a transmis instituția, la o zi după ce ministrul Apărării a anunțat găsirea rămășițelor.

MApN a precizat că, în săptămâna 2-6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, în poligonul Capu Midia au avut loc trageri de luptă asupra unor ținte aeriene de unică folosință de la suprafața apei cu sisteme MLRS din dotarea forțelor armate germane, franceze, italiene și din SUA.

„Toate țintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra suprafeței maritime din sectorul poligonului. Structurile franceze au executat lansări de rachete sol-aer Mistral asupra unor ținte aeriene de unică folosință tip SQ-20, iar militarii americani prezenți la exercițiu au lansat rachete sol-aer Stinger și Avenger asupra mai multor ținte aeriene de unică folosință tip Outlaw MQM170-G2”, se arată în comunicat.

Instituția a explicat că, în aceste condiții, „există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de țintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”.

Fragmente de dronă pe plaja din Mamaia

Comunicatul vine în contextul în care, luni seară, MApN a fost anunțat că pe plaja din zona Hotelului Victoria, stațiunea Mamaia, a fost semnalată prin apel la 112 existența unor fragmente de dronă.

„Echipe specializate ale instituțiilor din domeniul securității și apărării naționale au intervenit conform procedurii și au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiștii MApN nu au fost solicitați să intervină, procedura fiind una obișnuită, aplicată și în alte situații similare”, a precizat instituția.

Potrivit MApN, cazul este cercetat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.