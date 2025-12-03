Nicușor Dan, explicații despre decorarea lui Vasile Banu, după criticile unui fost consilier al lui Traian Băsescu

Președintele Nicușor Dan a explicat miercuri cum a luat decizia de a-l decora anul acesta, de Ziua Națională, pe veteranul de război și colonelul în rezervă Ion Vasile Banu.

„În primul rând, am făcut asta la o propunere a Ministerului Apărării. În al doilea rând, tot timpul când facem asta, solicităm informații de la instituții tocmai pentru ca să fim siguri că nu greșim. Și informațiile în momentul ăsta sunt că domnul Banu a fost parte din Armata Română, care a luptat pentru recâștigarea Basarabiei. Asta este informația”, a declarat șeful statului, după ce a participat la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România.

Dan a anunțat luni, 1 Decembrie, că a conferit în acest an o singură decorație, iar aceasta va merge în mod simbolic către veteranul de război Ion Vasile Banu.

El l-a decorat pe colonelul în rezervă cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României și a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942. Curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a servit patria sunt lecții care ne obligă să ne plecăm cu respect în fața sa”, a transmis Nicușor Dan.

„Distincția pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaștere pentru serviciile sale militare excepționale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar și pentru implicarea sa neobosită în viața comunității după încheierea conflictului”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan, criticat pentru decorarea lui Vasile Banu

Cătălin Avramescu, profesor de știinţe politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, a catalogat drept „scandalos și iresponsabil” gestul lui Nicușor Dan.

El a criticat vehement decizia lui președintelui, care l-a decorat pe colonelul în rezervă, militar din Diviza 13, care a luptat alături de trupele Germaniei Naziste în Masacrul de la Odessa din 1941.

Singurul mesaj pe care îl transmite șeful statului prin acest gest, „fie că vrea sau nu, este «Heil Hitler!»”, a declarat pentru HotNews Avramescu, care este expert în istoria nazismului.

„Ion Vasile Banu nu era pe front pentru a apăra libertatea și democrația. Ion Vasile Banu s-a înrolat în 1939, pe vremea dictaturii regale. A fost militar și în timpul statului național-legionar și apoi sub dictatorul Ion Antonescu”, a scris Avramescu pe Facebook.

El a explicat că regimentul din care Vasile Banu a făcut parte era, la rândul său, parte din Divizia 13. „Aceste unități nu luptau pentru libertate și democrație. Ele au intrat în URSS ca parte a unui război rasial, de exterminare, ordonat de Adolf Hitler”.

Contactat de HotNews, profesorul Avramescu a subliniat că este important să fie făcută o diferență între „interesul național” și „crimele de război și împotriva umanității”. Campania din Est, adică participarea României la Al Doilea Război Mondial alături de Germania Nazistă, sub conducerea lui Ion Antonescu, „a fost gândită de la bun început ca o campanie de exterminare”, amintește el.