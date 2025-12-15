Nicuşor Dan începe astăzi o vizită oficială în Finlanda / Cum arată programul președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan începe o vizită de două zile în Finlanda, unde are programate întâlniri la nivel înalt și unde va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.

În prima zi a vizitei, conform agendei anunţate de Administraţia Prezidenţială, luni, la ora 15.00, Nicușor Dan se întâlnește cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda, la sediul Asociaţiei Industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Helsinki.

La ora 17.00, Nicuşor Dan se întâlneşte cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, la Kesäranta, reşedinţa oficială a acestuia.

Programul zilei de luni se încheie, la ora 18.15, cu întâlnirea cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Finlanda, la Ambasada României din Helsinki, unde va rosti o alocuţiune.

Marți, întâlnire cu liderii țărilor de pe flancul estic

Marţi, 16 decembrie, preşedintele Nicușor Dan face o vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland din orașul Espoo, la ora 09.00.

La ora 11.00, preşedintele participă, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo.

Va avea loc o primă sesiune de lucru pe tema „The EU’s Support for the Eastern Flank Countries”, urmată de un dejun de lucru pe tema „The Security Environment of the Eastern Flank”, de o sesiune de lucru pe tema „Securing the Eastern Flank – A Way Forward” şi de o conferinţă de presă comună a liderilor participanţi la Summit, potrivit News.ro.

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat duminică, într-un interviu pentru postul public YLE, că summitul flancului estic pe care îl convoacă marţi la Helsinki are ca scop ajungerea la un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.

„Rusia reprezintă o ameninţare astăzi, mâine şi pe termen lung. Cea mai mare presiune se exercită asupra graniţelor estice ale Europei”, a declarat Orpo, citat de Bloomberg.

Liderii doresc să „transmită un mesaj clar Bruxelles-ului” şi să obţină fonduri pentru proiecte, a explicat premierul finlandez.