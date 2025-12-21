Nicușor Dan, ironizat de un fost președinte al CCR. „Nu știu cum au gândit cei de la Cotroceni”

Inițierea unui referendum în rândul magistraților, avansată de către președintele Nicușor Dan, nu este posibilă, potrivit Constituției, a afirmat, la Digi24, fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean. Acesta a spus, ironic, că referendumul „pe meserii” nu există în România.

„În România, conform Constituţiei şi legislaţiei, există două feluri de referendum, un referendum la nivel naţional, pe care îl poate provoca preşedintele, după consultarea Parlamentului, şi asta trebuie ţinut minte. Deci, după consultare poate să întrebe, să cheme poporul să îşi exprime voinţa cu privire la o problemă de interes naţional. Şi alt referendum de interes local este în UAT-uri, în comune, în oraşe, în judete şi aşa mai departe. Deci, nu avem, spre regretul preşedintelui, probabil, referendum pe meserii. Nu avem aşa ceva în România. Nu ştiu cum au gândit cei de la Cotroceni să facă acest referendum, dar nu este posibil”, a spus fostul judecător CCR Augustin Zegrean, citat de News.ro.

Zegrean crede că există posibiltiatea unei consultări în rândul judecătorilor, însă aceasta ar trebui să fie făcută sub o altă formă, nu ca referendum. De asemenea, fostul președinte al CCR a exclus posibilitatea revocării membrilor CSM ca urmare a unei consultări.

El a explicat că nu poţi să întrebi judecătorii dacă lucrează din interesul ţării sau din interes propriu, pentru că, dacă voia să facă o consultare în rândul judecătorilor, putea să o facă, în alt fel, dar nu ca referendum.

„Consiliul Superior al Magistraturii nu poate fi revocat. Pot fi revocaţi judecători, membri ai CSM, dar procedura este foarte complicată, foarte greoaie, după cum am socotit aşa, ar dura cam un an de zile o procedură de eliminare din funcţie a unui judecător. Dar să-i scoţi pe toţi de acolo, de urgenţă, cum spune preşedintele, nu este posibil. Dacă respecţi legile”, a comentat Zegrean.

Întrebat despre discuţia pe care şeful statului urmează să o aibă luni, cu magistraţii, Augustin Zegrean a spus că aceasta este „informală, în afara Constituţiei şi în afara legii”.

„Preşedintele, prin Constituţie, este membru al CSM, fără drept de vot, dar dacă participă la şedinţă, el conduce acea şedinţă. Din câte ştiu, nu a participat încă la nicio şedinţă. Acolo ar putea să-şi exprime dorinţele şi voinţele, şi, eventual, dacă CSM ar considera necesar să organizeze o astfel de consultare, ar putea să o facă. Au ei regulile lor şi ar putea să o facă”, a explicat Zegrean.

Întrebat dacă este vorba de o ingerinţă a preşedintelui în justiţie, Augustin Zegrean a răspuns: ”Preşedintele este un om politic, din câte ştiu eu, şi nu ţine de fişa postului preşedintelui. Atribuţiile preşedinte sunt prevăzute în Constituţie. Poate să facă exact cât scrie acolo. Nici mai mult, nici mai puţin. Nimeni nu-i poate da alte atribuţii decât Constituţia”.